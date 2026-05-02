Сезон босоножек начинается: какой цвет педикюра выбрать

С приходом тепла педикюр снова становится важной частью сезонного образа. Открытые босоножки, мюли и сандалии привлекают внимание к ухоженным ногам, поэтому выбор цвета лака приобретает особое значение.

В 2026 году тренды смещаются в сторону более глубоких, благородных оттенков и нестандартных текстур, говорят эксперты. Вместо привычных решений стилисты советуют обратить внимание на новые модные альтернативы, которые выглядят свежо и актуально. Узнайте, какие цвета педикюра будут в центре внимания в этом сезоне и как сделать безупречный педикюр дома.

Главные тренды педикюра в 2026 году

В этом году тенденции сочетают элегантность, универсальность и современный блеск. В центре внимания – оттенки, которые легко комбинируются с гардеробом и подходят к разным стилям.

Mocha Mousse вместо классического бежевого

Бежевый цвет долгое время оставался базовым фаворитом в маникюре и педикюре. Однако в 2026 году его постепенно вытесняет более насыщенный и глубокий оттенок – Mocha Mousse.

Это мягкий тон, который сохраняет универсальность нюдовой палитры, но выглядит более выразительно. Он подходит как к повседневным образам, так и к более изысканному стилю.

Бордовый вместо пастельных оттенков

Пастель традиционно ассоциируется с весной, однако в этом сезоне акценты изменились. На первый план выходит бордовый – благородный цвет, который уже несколько сезонов подряд не теряет популярности.

Его преимущество в универсальности: бордовый гармонично смотрится на разной длине ногтей, подходит к любому тону кожи и легко сочетается с одеждой в разных стилях.

Стеклянный эффект вместо французского педикюра

Французский педикюр остается классикой, однако в 2026 году все больше поклонниц выбирают современные вариации дизайна. Один из самых актуальных вариантов – так называемые стеклянные ногти.

Такой эффект создается с помощью лаков с магнитными частицами. После использования магнита на покрытии появляется сияние и переливы, которые напоминают гладкую стеклянную поверхность.

Как выбрать цвет педикюра под свой стиль

При выборе стоит учитывать не только моду, но и собственный гардероб, образ жизни и любимую обувь.

Для минималистичных образов подойдет Mocha Mousse или другие приглушенные оттенки.

Для ярких акцентов стоит выбрать бордовый.

Для праздничных или вечерних выходов прекрасно подойдет стеклянный эффект.

Для универсального варианта лучше остановиться на классических спокойных тонах.

Как сделать идеальный педикюр дома

Профессионального результата можно достичь и без салона, если придерживаться нескольких простых шагов.

1. Подготовьте стопы

Сделайте теплую ванночку для ног температурой до 38 °C. Это поможет смягчить кожу и ногти.

2. Удалите огрубевшую кожу

Воспользуйтесь пемзой или пилкой для стоп, чтобы аккуратно убрать мозоли и сухие участки.

3. Придайте форму ногтям

Подстригайте ногти ровно, чтобы предотвратить врастание. При необходимости подпиливайте края.

4. Обработайте кутикулу

Осторожно отодвиньте кутикулу деревянной палочкой.

5. Нанесите покрытие

Сначала используйте базу, затем цветной лак и завершающее верхнее покрытие для стойкости.

6. Завершите уход

Нанесите питательный крем для ног, чтобы кожа оставалась мягкой и ухоженной.

OBOZ.UA предлагает узнать, какой свадебный педикюр можно носить каждый день.

