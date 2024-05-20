Jerry Heil поразила сказочным образом от украинского бренда на красной дорожке в Каннах. Фото

Певица и одна из представительниц Украины на Евровидении 2024 Jerry Heil появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в невероятном черном платье. Кроме того, что звезда присутствовала на одном из самых престижных событий в мире, чтобы распространять украинскую культуру, она решила поддержать и отечественные бренды одежды.

Ее черное платье до пола бренда GUDU, к которому артистка часто обращается, привлекла множество внимания публики и фотокамер. Наряды состояли из корсетного верха, тоненького гольфа под ним и из пышной длинной юбки. Несколько фотографий с этого важного дня певица опубликовала в своих соцсетях.

К черному платью, не содержавшему никакой акцентной детали, Jerry Heil добавила небольшую сумку серебряного цвета бренда Sfurato, которую она брала с собой на бирюзовую дорожку Евровидения 2024, цепочки с крестиками на концах, которые звезда "одела" на голову, и плечевой доспех, с которым вокалистка выступала в течение первого полуфинала и финала песенного шоу.

"Ukrainian vibes at Cannes festival" – подписала певица опубликованное в Instagram видео с фотосессии, что в переводе на русский означает: "Украинские вайбы [вибрации] на Каннском фестивале".

Стоит отметить, что поклонникам образ невероятно пришелся по душе, а среди комментаторов появились и украинские звезды шоу-бизнеса:

"Имеете потрясающий вид!"

"Это просто нереальный образ, вам очень подходит! Украинские певцы, боксеры и стилисты самые талантливые!"

"Богиня", – написал музыкальный критик Ваня Рассел.

"Очень красивый образ! Прямо какой-то сказочный".

"Невероятно прекрасно".

"Красавица", – прокомментировала певица KOLA.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Канны Jerry Heil отправилась заранее. 18 мая она принимала участие в благотворительном мероприятии Ukraine Fashion Film Festival с целью сбора средств для поддержки детей. Там певице удалось встретиться с режиссером "20 дней в Мариуполе" Мстиславом Черновым, который принес Украине первый Оскар.

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