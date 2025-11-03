Сделает любой макияж водостойким: лайфхак от профессионалов

Вы приняли душ, оделись, сделали безупречный макияж – и вдруг выходите прямо под дождь. Лицо блестит, тушь течет, день испорчен. Но этого можно избежать.

Видео дня

Профессиональные визажисты поделились проверенными способами, как сделать любой макияж водостойким. Это можно сделать даже если у вас нет специальной waterproof-косметики.

Начните с праймера

База – это главное условие стойкого макияжа. Праймер не только сглаживает кожу, но и создает защитный слой, благодаря которому тональный крем, консилер и румяна держатся дольше.

"Праймер должен быть подобран под тип кожи. Качественные средства имеют большую линейку для разных потребностей – от коррекции покраснений до заполнения пор", – объяснила визажист Пейдж Пэлфри.

Другой эксперт, Молли Томпсон-Табриди советует выбрать средства, обеспечивающие длительную стойкость и увлажнение благодаря гиалуроновой кислоте и создает эффект "стеклянной кожи" с естественным блеском.

Наносите тон с помощью спонжа

Чтобы макияж был естественным и лучше держался, наносите тональные средства спонжем, а не кистью.

Используйте фиксатор

Самый эффективный способ сделать обычный макияж водостойким – это долговременный фиксатор.

"Эти продукты продаются в формате капель и могут превратить любую тень или подводку в водостойкую", – объясняет Пелфри.

Несколько капель на кисточку или в гелевую подводку – и продукт будет держаться даже под дождем.

Зафиксируйте макияж пудрой

Следующий шаг – фиксация пудрой. Лучше всего выбрать прозрачную рассыпчатую пудру, ведь она не создает эффекта маски.

"Нанесите тонкий слой пудры кистью, оставьте на несколько минут, а затем смахните избыток большой пушистой щеткой. Эта техника "baking" – мой любимый способ сделать макияж полностью водостойким", – посоветовала Томпсон-Табриди.

Спрей для фиксации

Финальный штрих – спрей для фиксации, освежающий и придающий коже естественное сияние.

Поэтому чтобы не бояться дождя, жары или слез достаточно нескольких дополнительных шагов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что делать, если кожа шелушится под тональным кремом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.