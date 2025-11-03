Что делать, если кожа шелушится под тональным: быстрый лайфхак

Главная задача тонального крема – идеально выравнивать тон кожи, чтобы макияж был безупречным. Но даже самая лучшая и самая дорогая база имеет неприятную особенность подчеркивать недостатки, если кожа сухая, раздраженная и шелушащаяся.

Как исправить этот нюанс, показала в своем Instagram британский визажист Гося Мейс. Все, что вам понадобится, это щеточка для туши и легкое увлажняющее средство для кожи лица.

Чаще всего подобные проблемы возникают в так называемый Т-зоне – на лбу, носу и подбородке. Если вы заметили подобное шелушение, возьмите средство для увлажнения – крем или молочко. Нанесите небольшую каплю на участок кожи, где возникла проблема, и слегка помассируйте круговыми движениями с помощью щеточки.

Увлажняющее средство при этом смягчит кожу в проблемной зоне, а ворсинки щеточки аккуратно отшелушат омертвевшие частички. В результате она снова станет гладкой и нежной.

Все, что останется, это аккуратно протереть обработанное место ватным диском или салфеткой, чтобы снять отшелушенные частички, а затем обновить на нем тональную основу. Продукт ляжет значительно ровнее. Напоследок припудрите обработанную зону, чтобы убрать лишний блеск.

