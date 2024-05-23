Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

Желтый в маникюре можно считать ежегодным хитом весны и лета, и это действительно так. Но в этом году он видоизменяется в соответствии с тенденциями моды, поэтому цвет уже будет приглушенным пастельным и будет называться "масляный", ведь очень схож с тоном сливочного масла.

Как утверждает звездный мастер маникюра Том Бачик, именно этот цвет – самый роскошный тренд сезона и уже красуется на руках певицы Селены Гомес. Он имеет множество вариаций: от масляно-пастельного френча до волшебного яркого, пишет Woman.

"Когда вы думаете о желтом в духовном смысле, желтый основывается на духовном мире, а не на вычурности", – рассказала стилистка Сюзанна Меррик.

Маникюр Селены Гомес

"Масляной" френч

Хром

Акцентный ноготь

Причудливый френч

Классический френч

Градиент

Смесь нескольких оттенков желтого

Непринужденные орнаменты

Классика

Ранее OBOZ.UA писал, как воспроизвести любимый маникюр принцессы Дианы. Она предпочитала короткие, прямоугольные ногти с тонкими белыми кончиками и розовым глазированным основанием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!