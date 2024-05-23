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Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

Катерина Галущенко
Lady Oboz
2 минуты
1,1 т.
Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

Желтый в маникюре можно считать ежегодным хитом весны и лета, и это действительно так. Но в этом году он видоизменяется в соответствии с тенденциями моды, поэтому цвет уже будет приглушенным пастельным и будет называться "масляный", ведь очень схож с тоном сливочного масла.

Как утверждает звездный мастер маникюра Том Бачик, именно этот цвет – самый роскошный тренд сезона и уже красуется на руках певицы Селены Гомес. Он имеет множество вариаций: от масляно-пастельного френча до волшебного яркого, пишет Woman.

"Когда вы думаете о желтом в духовном смысле, желтый основывается на духовном мире, а не на вычурности", – рассказала стилистка Сюзанна Меррик.

Маникюр Селены Гомес

Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид
Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

"Масляной" френч

Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

Хром

Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

Акцентный ноготь

Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

Причудливый френч

Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

Классический френч

Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

Градиент

Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

Смесь нескольких оттенков желтого

Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

Непринужденные орнаменты

Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

Классика

Самый популярный тренд сезона. Почему стоит сделать масляный маникюр и в каком цвете он будет иметь самый роскошный вид

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