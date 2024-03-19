Он делает маникюр Дженнифер Лопес, Марго Робби и Селене Гомес. Звездный нейл-мастер назвал самый модный цвет весны

Мастер маникюра, следящий за красотой и здоровьем ноготков таких звезд, как Дженнифер Лопес, Марго Робби и Хейли Стайнфелд, назвал самый модный цвет этой весны. Том Бачик уже продемонстрировал его на руках певицы и актрисы Селены Гомес.

Он сделал для клиентки однотонное покрытие нежно-желтого цвета и показал результат в Instagram. Тренд получил очередное "съедобное" название, продолжая тенденцию "продуктовых" дизайнов.

"Масляный маникюр" характеризуется тусклыми оттенками желтого лака с глянцевым покрытием. Этот тип маникюра может быть однотонным или дополняться разнообразными дизайнами.

Не сложно догадаться, что свое название тренд получил из-за сходства с маслом. Например, неострые овальные ногти Селены Гомес издалека могут напоминать кусочки этого продукта.

Цвет имеет все шансы стать хитом, ведь весной модницы стараются сделать яркий маникюр, не злоупотребляя кислотными цветами.

Нежно-желтый маникюр – это универсальный вариант, подходящий практически всем. Он отлично смотрится на ногтях любой длины и формы, независимо даже от загара на руках.

"Масляный маникюр" не бросается в глаза, однако визуально делает пальцы длиннее и изящнее.

Том Бачик, за которым следят более 600 тысяч человек, является одним из трендмейкеров в своей сфере, поэтому можно смело предположить, что скоро ненавязчивый цвет станет фаворитом в Голливуде.

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