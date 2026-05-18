Настоящее искусство: акварельный маникюр стал новым трендом. Фото

Елена Былим
Lady Oboz
4 минуты
429
Акварельный маникюр стремительно набирает популярность среди любительниц стильного нейл-дизайна. Новый тренд сочетает искусство живописи и современные техники маникюра, создавая на ногтях эффект мягких мазков краски. Главная особенность такого дизайна – плавные переходы цветов, полупрозрачные текстуры и легкая небрежность, которая выглядит дорого и изысканно.

Мастера нейл-арта уже называют этот стиль одним из самых романтичных и универсальных этим летом. Акварельный маникюр легко адаптировать как для повседневного образа, так и для праздничных выходов.

Что такое акварельный маникюр

Тренд вдохновился акварельной живописью и работами импрессионистов. Благодаря размытым оттенкам ногти выглядят нежно, воздушно и необычно. Особенно популярными стали пастельные цвета, молочные базы и яркие цветовые переливы.

Нейл-мастера отмечают, что эта техника позволяет экспериментировать с формами, оттенками и фактурами. Каждый маникюр получается уникальным, ведь повторить одинаковые "акварельные" узоры практически невозможно.

Как создают акварельный эффект на ногтях

Существует несколько способов выполнения такого дизайна. Некоторые мастера используют настоящие акварельные краски, нанося их на матовую основу, а после высыхания покрывают глянцевым топом.

Другие создают эффект с помощью гель-лаков и специальных кистей. Цвета наносят слоями и мягко растушевывают, чтобы получить плавные переходы. Популярной также стала техника с использованием аэрографа, которая позволяет создать максимально нежный и "дымчатый" эффект.

Некоторые мастера даже применяют пигменты для макияжа и тени для век, смешивая цвета прямо на ногтевой пластине. Благодаря этому дизайн выглядит особенно мягким и художественным.

Какой маникюр в тренде

В тренде – яркие фруктовые оттенки, молочные базы, нежный розовый, голубой, зеленый и сиреневый. Также популярность набирают "драгоценные" цвета – изумрудный, сапфировый и рубиновый с легким размытием.

Отдельным хитом стали цветочные акварельные дизайны и радужные переходы. Мастера советуют сочетать сразу несколько цветов, чтобы маникюр выглядел объемным и живым.

Кому подойдет акварельный маникюр

Такой дизайн считается универсальным, ведь гармонично смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях. Он подходит поклонницам минимализма, романтических образов и даже яркого стиля.

Еще одно преимущество тренда – акварельный маникюр не выглядит перегруженным. Благодаря мягким переходам цветов руки выглядят ухоженно и элегантно даже с насыщенными оттенками.

Какие дизайны будут самыми модными

Среди самых популярных вариантов лета 2026 – фруктовые мотивы, цветочные росписи, молочные акварельные ногти и яркие цветные волны. Не менее популярными остаются дизайны с эффектом "туманной" текстуры и полупрозрачными переливами.

Эксперты прогнозируют, что акварельный маникюр станет одним из главных трендов сезона, ведь он сочетает творчество, легкость и возможность создать действительно уникальный образ.

