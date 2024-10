Не делайте этот маникюр: четыре цвета, которые дешевеют образ и выдают безвкусицу

Правильно подобранный маникюр легко делает образ лучше. Тем не менее, есть дизайны ногтей, которые выглядят "дешево" и в целом мало кому подходят.

На сайте Who what were создали подборку неудачных цветов, которые выдают безвкусицу, и назвали отличную альтернативу. Рассказываем, какой маникюр лучше обходить в этом сезоне.

Ярко-зеленый

Весной или летом этот цвет действительно выглядит симпатично. Но осенью лучше остановиться на более глубоких оттенках зеленого.

Белый

Хотя белые ногти всегда актуальны, осенью лучше заменить этот оттенок на бежевый. "По моему мнению, кремовые оттенки гораздо более мягкие и приятные для этой поры, поэтому будут подходить лучше", – написала редактор Who what were.

Неоновый

Бесспорно, летом такой цвет выглядит как нельзя кстати. Но осенью лучше заменить неоновые оттенки нейтральными. Темно-коричневый, глубокий зеленый, черный больше подходят для холодного время года.

Золотой

Вместо золотого оттенка лучше выбрать "стальной" цвет. Ведь серые ногти подходят под любую одежду и выглядят изысканно. К тому же, они актуальны не первый сезон, поэтому, если вы хотите быть в тренде этой осенью, то серебряный лак для ногтей – это идеальный вариант.

