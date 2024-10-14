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Не делайте этот маникюр: четыре цвета, которые дешевеют образ и выдают безвкусицу

OBOZ.UA
Lady Oboz
1 минута
669
Не делайте этот маникюр: четыре цвета, которые дешевеют образ и выдают безвкусицу

Правильно подобранный маникюр легко делает образ лучше. Тем не менее, есть дизайны ногтей, которые выглядят "дешево" и в целом мало кому подходят.

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На сайте Who what were создали подборку неудачных цветов, которые выдают безвкусицу, и назвали отличную альтернативу. Рассказываем, какой маникюр лучше обходить в этом сезоне.

Ярко-зеленый

Весной или летом этот цвет действительно выглядит симпатично. Но осенью лучше остановиться на более глубоких оттенках зеленого.

Не делайте этот маникюр: четыре цвета, которые дешевеют образ и выдают безвкусицу

Белый

Хотя белые ногти всегда актуальны, осенью лучше заменить этот оттенок на бежевый. "По моему мнению, кремовые оттенки гораздо более мягкие и приятные для этой поры, поэтому будут подходить лучше", – написала редактор Who what were.

Не делайте этот маникюр: четыре цвета, которые дешевеют образ и выдают безвкусицу

Неоновый

Бесспорно, летом такой цвет выглядит как нельзя кстати. Но осенью лучше заменить неоновые оттенки нейтральными. Темно-коричневый, глубокий зеленый, черный больше подходят для холодного время года.

Не делайте этот маникюр: четыре цвета, которые дешевеют образ и выдают безвкусицу

Золотой

Вместо золотого оттенка лучше выбрать "стальной" цвет. Ведь серые ногти подходят под любую одежду и выглядят изысканно. К тому же, они актуальны не первый сезон, поэтому, если вы хотите быть в тренде этой осенью, то серебряный лак для ногтей – это идеальный вариант.

Не делайте этот маникюр: четыре цвета, которые дешевеют образ и выдают безвкусицу

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