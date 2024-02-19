Самый красивый маникюр весны. 12 дизайнов ногтей, которые 'дышат' свежестью и добавляют настроение

Зима подходит к концу, а это значит, что пришло время заменить громоздкие дизайны на что-то невесомое, изысканное и нежное. Согласитесь, именно с этими прилагательными ассоциируется свежесть весны. Легкие нейл-арты станут идеальными, чтобы добавить настроение странной и иногда облачной погоде в это время года.

Весной стоит отдать предпочтение классическим пастельным оттенкам или ярким неоновым, а также таким украшениям, как хром, жемчуг, блестки и цветы, котные есть едва ли не обязательными атрибутами хорошего настроения, утверждают в Vogue. Поэтому самое время обдумать лучших свой маникюр и быть готовым ошеломлять окружающих.

Вишневая бомбочка

Хоть весна не сезон вишен, но точно сезон их цветения. Минималистичные "вишневые" наклейки на голом ногте без цветного покрытия станут отличным случаем, чтобы создать хорошее настроение.

Французский маникюр

Несмотря на тренды французский маникюр всегда будет вечной классикой. Впрочем, чтобы ему хоть чуть-чуть добавить красок, покрытие под белый лак можно выбрать любого пастельного тона: от нюдового розового до светло-голубого.

Сама святость

Из 3D-дизайнов можно создать невесомый маникюр. К примеру, на розовое покрытие прикрепить фигурки в готическом стиле.

Неоновая аура

Этот маникюр будет внушать тепло и яркость лета неоновым цветом. Главной его особенностью является градиент из середины ногтя, напоминающий ауру.

Конфетки

Этот объемный дизайн выглядит довольно странно, но он невероятно интересен. Яркие капельки, похожие на конфеты, идеально сочетаются с хромовой основой.

Арт Инспо

Горошек – вечная классика. А цветные мухоморы в точку на ногтях являются отличным решением для невесомости образов.

Изысканные цветы

Цветы – едва ли не самый популярный дизайн, который создают на ногтях. Впрочем, маленькие белые цветочки на ярко-базальтовом лаке являются идеальным вариантом на весну этого года.

Сила Вселенной

Этот космический дизайн в прямом смысле веет решимостью и благородством. Тем более увидеть любимые звезды днем можно только на ногтях.

Нежные ромашки

Еще один цветочный принт, который любители минимализма назовут идеальным. Этот маникюр не нуждается в гелевой основе и именно этим делает ногти невесомыми на вид.

Молочный хром

Этот трендовый и одновременно легкий дизайн не теряет своей популярности и в этом сезоне. Да и не зря, ведь его легкий блеск точно привлекает внимание.

Французский Пуччи

Итальянский модельер Эмилио Пуччи в начале XX века создал многоцветный принт одежды, который впоследствии позаимствовала и нейл-индустрия. Но чтобы весной этот дизайн не выглядел громоздким на ногтях, им можно заменить классический французский, соединив несколько ярких цветов с белым на кончике ногтя.

Легкие акценты

Почему бы не поэкспериментировать и оставить большую часть ногтя без грамма лака? Маленькие лепестки в уголках идеальны для создания нежного дизайна, который будет подходить под любой стиль.

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