Звезда сериала 'Сплетница' Блейк Лайвли засветила супермодный маникюр с животным принтом

Американская актриса, звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли, похоже, начинает новый тренд в маникюрной индустрии – в стиле окраски жирафа. Она появилась на Неделе высокой моды в Нью-Йорке в total коричневом образе в так называемом животном принте.

Мастер маникюра звезды Эль Джерстейн в Instagram назвала этот дизайн "кашемировой мафией". В описании она написала, что ее вдохновением стал стиль Mob Wife, который в последнее время набирает бешеную популярность в сети, а особенно в TikTok, где одноименный хэштег набрал более 22 тысяч публикаций.

Из этого тренда она позаимствовала характерный для него коричневый цвет, а маникюр со странными вкраплениями, напоминающими окрас жирафа, назвала "французским животным принтом". Этот дизайн, по словам мастера, похоже, невероятно понравился актрисе, ведь та написала: "Happy wife – Happy life or is it Happy Nails – Happy wife", что в переводе означает "Счастливая жена – счастливая жизнь, или это счастливые ногти – счастлива жена".

К своему "жирафовому" маникюру звезда выбрала такой же "жирафовый" блейзер и юбку. Чтобы не иметь полностью "животный" принт, она надела свитер, высокие сапоги и колготки цвета молочного шоколада. Для макияжа Лайвли выбрала чудесные оттенки, а закончила образ массивными перстнями и серьгами.

OBOZ.UA предлагает несколько дизайнов маникюра в похожем стиле для вдохновения.

Ранее OBOZ.UA писал, что звездный мастер маникюра Том Бачик назвал сиреневый маникюр Селены Гомес "новым черным" с отсылкой на массовую популярность этого цвета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!