newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
624
Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от 'льняного блонда' до 'вишневой колы'

Никогда не стоит недооценивать цвет волос. Даже небольшое изменение оттенка может стать основой нового образа.

Видео дня

Если вы давно хотели изменить имидж, стоит присмотреться к самым модным цветам волос 2024 года, пишет Glamour. Среди них трендовые оттенки и акцент на натуральности.

Гранж-блонд

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

2024 год можно назвать переосмыслением 90-х, так как стиль "гранж" возвращается на модную арену. Тенденция не обошла и тему волос, так что блонд с темными корнями актуален, как никогда.

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Здоровые волосы

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Если вы не хотите утруждать свои пряди краской, попробуйте придать им блеск. Эксперты говорят, что естественные здоровые волосы станут трендом 2024-го.

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Вишневая кола

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Медные и красные оттенки, которые были на пике популярности в 2023-м, останутся среди трендов и в этом году. В частности, цвет "вишневой колы" станет более смелой версией тенденции.

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Глянцевый брюнет

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

2024 год станет годом брюнеток, ведь в тренде все возможные оттенки, глянец и блеск. От приглушенного темно-коричневого и шоколадного до интенсивных вишневых тонов можно выбрать тот цвет, который будет по душе.

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Флирт с цветом

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Попытайтесь "пофлиртовать с цветом", используя блестящие оттенки. Обратите внимание на "галактический серый", который лучше всего подойдет для кожи с холодным подтоном. Также в тренде персиковый, коралловый, розовый цвет.

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Льняной блонд

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Льняной блонд стремительно набирает популярность среди знаменитостей. Это возвращение к классике с оттенком современности. В тренде светлый блонд с холодными бежевыми, темно-коричневыми и нейтральными тонами.

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Бисквитный брюнет

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Если не можете выбрать между блондом, брюнетом и медным, этот цвет именно для вас. Бисквитный брюнет отлично подходит для темных от природы волос, если вы хотите стать немного светлее, не повредив их.

Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от "льняного блонда" до "вишневой колы"

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Дженнифер Энистон повторила образ Рэйчел из сериала "Друзья". Фото "безобразной прически" тогда и сейчас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!