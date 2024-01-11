Самые модные цвета волос 2024, на которые стоит обратить внимание: от 'льняного блонда' до 'вишневой колы'

Никогда не стоит недооценивать цвет волос. Даже небольшое изменение оттенка может стать основой нового образа.

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Если вы давно хотели изменить имидж, стоит присмотреться к самым модным цветам волос 2024 года, пишет Glamour. Среди них трендовые оттенки и акцент на натуральности.

Гранж-блонд

2024 год можно назвать переосмыслением 90-х, так как стиль "гранж" возвращается на модную арену. Тенденция не обошла и тему волос, так что блонд с темными корнями актуален, как никогда.

Здоровые волосы

Если вы не хотите утруждать свои пряди краской, попробуйте придать им блеск. Эксперты говорят, что естественные здоровые волосы станут трендом 2024-го.

Вишневая кола

Медные и красные оттенки, которые были на пике популярности в 2023-м, останутся среди трендов и в этом году. В частности, цвет "вишневой колы" станет более смелой версией тенденции.

Глянцевый брюнет

2024 год станет годом брюнеток, ведь в тренде все возможные оттенки, глянец и блеск. От приглушенного темно-коричневого и шоколадного до интенсивных вишневых тонов можно выбрать тот цвет, который будет по душе.

Флирт с цветом

Попытайтесь "пофлиртовать с цветом", используя блестящие оттенки. Обратите внимание на "галактический серый", который лучше всего подойдет для кожи с холодным подтоном. Также в тренде персиковый, коралловый, розовый цвет.

Льняной блонд

Льняной блонд стремительно набирает популярность среди знаменитостей. Это возвращение к классике с оттенком современности. В тренде светлый блонд с холодными бежевыми, темно-коричневыми и нейтральными тонами.

Бисквитный брюнет

Если не можете выбрать между блондом, брюнетом и медным, этот цвет именно для вас. Бисквитный брюнет отлично подходит для темных от природы волос, если вы хотите стать немного светлее, не повредив их.

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