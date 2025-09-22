Самая популярная прическа осени: популярный сериал вернул боб в тренды

Финал сезона "Лето, когда я стала красивой" принес фанатам не только очередной любовный сюжетный поворот, но и новую модную идею – стрижку боб. Героиня Белли после переезда в Париж дебютировала с обновленной стрижкой.

Новый образ Белли мгновенно подхватили соцсети, а стилисты назвали его универсальным решением для сезона. Лаконичный, элегантный и в то же время простой в уходе, боб снова закрепил статус главной прически осени.

Почему боб снова в тренде

Стрижка выглядит элегантной, а ее длина – чуть выше плеч – придает образу той самой французской непринужденности, которой всегда так не хватает в ежедневном стиле.

Боб вряд ли можно назвать новинкой: уже несколько лет он остается одной из самых популярных стрижек. Его часто связывают с желанием перемен после важных жизненных решений – недаром его называют "прической разрыва". Тем не менее, "версия Белли" ощущается свежо: она сочетает минимализм с легкой текстурой, выглядит современно и одновременно универсально.

Боб идеально подходит для осени: он гармонично сочетается с теплыми свитерами, длинными пальто и классическими тренчами. Это стрижка, которая одинаково хорошо смотрится и на вечеринке, и на прогулке в парке.

Как повторить образ

Хотите попробовать эту стрижку? Попросите стилиста сделать классический боб, останавливающийся чуть выше плеч. Легкие слои добавят подвижности, но стоит сохранить чистую, почти ровную линию среза. Мягкий естественный пробор сбалансирует образ и сделает его современным.

Чтобы прическа выглядела по-парижски, попросите мастера оставить легкую текстуру на концах. Это придаст той самой "живой" непринужденности, которую мы видим на экране.

Домашний уход

Для объема используйте фен и круглую щетку или оставьте волосы подсохнуть естественным путем.

Щипцы для выравнивания добавят элегантной гладкости в формальных образах.

Используйте немного спрея для текстуры.

Самое главное, что боб – это стрижка, которая не требует сложного ухода, но мгновенно обновляет образ. Этой осенью он стал символом смелости и нового начала, а благодаря сериалу – еще и главным hair-трендом сезона.

Если у вас вьющиеся волосы, OBOZ.UA предлагает посмотреть варианты причесок, которые подойдут вашему образу.

