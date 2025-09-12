Лучшие прически для вьющихся волос: варианты, которые подойдут женщинам 50+

Вьющиеся волосы – это всегда вызов. Они имеют дерзкий вид и создают своей обладательнице образ девушки с характером. В то же время кудри всегда имеют пористую текстуру и от природы более сухие и ломкие, чем прямые волосы, поэтому нуждаются в правильной стрижке и уходе.

Какие прически подходят для женщин с вьющимися волосами, которые к тому же уже отпраздновали свое 50-летие, узнавало издание Parade. Его эксперты посоветовали поэкспериментировать с разными длинами и формами, прежде чем останавливаться на чем-то конкретном. Ведь в каждом отдельном случае вьющиеся волосы имеют разную текстуру, упругость и структуру кудрей. И вот несколько примеров для вдохновения.

Кудрявый шег

Такая прическа сочетает форму и подвижность. Свою наибольшую популярность она заслужила еще в семидесятые. Наслоение текстурированных слоев придает кудрям живой объем и легкую воздушную текстуру. Укладывать кудрявый шег лучше несмываемым кремом или специальным муссом для вьющихся волос. А сушить их феном только с помощью диффузора, который подчеркнет текстуру завитков.

Стрижка Deva Cut

Эта прическа для кудрей требует большого мастерства от парикмахера. Волосы стригут "сухим методом", когда мастер подрезает каждый локон отдельно, учитывая его естественный изгиб. В результате получается прическа с акцентом на объем вверху. При этом вокруг лица формируются мягкие слои, которые создают движение и глубину. Чтобы получить такие полные упругие кудри дома, наклоните только что помытую голову назад и сушите волосы диффузором, немного приподнимая их у корней. Это позволит естественной текстуре каждого завитка проявиться.

Классическая пикси

Короткая, игривая пикси, выполненная на вьющихся волосах, позволяет каждому завитку выйти на первый план. Такая прическа неприхотлива в уходе и подходит разным формам лица. Чтобы подчеркнуть кудри, нанесите специальный мусс на влажные волосы и расчешите, используя пальцы, чтобы приподнять и придать желаемую форму. Закручивайте каждый завиток, чтобы выделить и подчеркнуть его.

Вьющееся каре

Выполненное на вьющихся волосах каре лишает эту стрижку ее привычной серьезности. При этом у завитков появляется простор для движения и постоянного преображения формы прически. Такая стрижка прекрасно обрамляет лицо, особенно если вы добавите челку или боковой пробор. Чтобы получить идеальную форму, начните со стайлингового геля, затем сформируйте кудри пальцами или щеткой для кудрей. Завершите укладку, осторожно высушив голову феном с диффузором.

Кудрявый боб

Уменьшение объема на затылке позволяет более коротким кудрям поддерживать снизу более длинные слои волос. Стрижка боб, выполненная на вьющихся волосах, создает интересную форму, которая при этом поддерживается без особых усилий. Но позаботьтесь о тщательном увлажнении своих вьющихся волос, чтобы они имели силу держать такую интересную форму и при этом были здоровыми, легкими и блестящими.

