Самая элегантная прическа осени: кому стоит рискнуть и попробовать французский боб

Французский шарм давно стал синонимом элегантности – от моды до макияжа. Этой осенью в тренде французский боб– короткая, но изысканная стрижка, которая сочетает простоту, свободу и безупречный стиль.

Эксперты отмечают: это не просто прическа, а настоящий символ независимости и индивидуальности. Впервые боб стал популярным ровно столетие назад – в 1920-х.

Немного истории: от 1920-х до современных подиумов

Французский боб впервые появился в 1920-х – во время, когда женщины Франции отказывались от длинных викторианских локонов и стремились к свободе.

Как объясняет стилист Майкл Грей, "французский боб был вдохновлен женщинами после Первой мировой войны, которые стремились к обновлению через короткие волосы".

Среди первых икон стиля – Коко Шанель, Жозефина Бейкер и Беренис Эбботт. Все они носили короткую, выразительную стрижку, ставшую манифестом нового женского образа – уверенной, независимой, стильной.

Сегодня французский боб снова в центре внимания – его демонстрируют на показах Acne Studios, Louis Vuitton, Hermès, а также носят знаменитости – Лили Коллинз, Зендая, София Ричи, Кейт Бланшетт.

Что делает французский боб особенным

Главное отличие французского боба – длина до линии челюсти. В отличие от классического или удлиненного "лба", французский вариант имеет более выразительную форму и легкую текстуру.

Современная версия стрижки отходит от слишком гладких линий – теперь она мягкая, естественная, с легкой небрежностью.

Волосы могут быть ровными или немного волнистыми – главное, чтобы выглядели непреднамеренно и естественно.

Кому подходит французский боб

По словам Майкла Грея, эта стрижка подходит овальным , квадратным и сердцевидным формам лица. Благодаря универсальной длине ее легко адаптировать к индивидуальным чертам лица .

Для тонких волос мастер может предложить челку или легкие слои, чтобы создать иллюзию большего объема.

Для густых или тяжелых волос французский боб поможет избавиться от лишнего веса и облегчит уход.

Дополнительные пряди, обрамляющие лицо, сделают образ более мягким и романтичным.

Перед походом в салон стоит обсудить со стилистом несколько вариантов – от ровного среза до удлиненных прядей спереди, чтобы подобрать самый удачный баланс.

Как ухаживать за французским бобом

Несмотря на короткую длину, французский боб требует регулярного подрезания каждые 6– 8 недель, чтобы сохранять форму.

Стилисты советуют избегать чрезмерной укладки – прическа должна выглядеть легкой и живой.

Майкл Грей рекомендует:

для естественного эффекта – средство для сушки без фена;

для создания объема – легкую диффузную сушку на среднем режиме;

для финиша – масло для блеска.

Средства должны лишь подчеркивать текстуру, а не создавать "шлем" на голове.

Почему стоит попробовать

Французский боб – это универсальная, стильная стрижка. Она добавляет образу характера, открывает шею и лицо, а также прекрасно сочетается с любым стилем – от классики до минимализма.

Если вы давно хотели перемен, но боялись резких экспериментов, – самое время попробовать.

