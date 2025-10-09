Какие стрижки не подойдут для тонких волос: состояние только ухудшится

В погоне за модой многие выбирают стильные прически, не учитывая особенности своих волос. Но именно структура волос имеет решающее значение при выборе стрижки. Тонкие волосы требуют особого подхода, иначе прическа не просто будет выглядеть несовершенно, а еще и подчеркнет недостаток объема.

Стилист и основательница лондонского салона Blown London Микки Кастли поделилась с Cosmopolitan советами, какие стрижки стоит избегать обладательницам тонких волос. Ее комментарии — это не только профессиональное мнение, но и реальная помощь тем, кто хочет иметь более пышные и здоровые локоны. Далее – обзор самых неудачных вариантов и рекомендация, какая стрижка будет выигрышной.

Длинный многослойный крой

Многослойность в длинных волосах – это настоящий враг для тонких прядей. Согласно Микки, такие стрижки снимают "вес" с волос, из-за чего они выглядят еще более редкими, плоскими и безжизненными. Чрезмерное слоение делает пряди статичными, ломкими и тяжелыми для укладки. Обладательницам тонких волос приходится использовать больше стайлинговых средств, а это приводит к чрезмерному утяжелению корней и быстрому загрязнению. В результате — испорченный вид и разочарование от прически.

Асимметричный боб

Асимметричные стрижки, особенно боб с углами, также не на пользу тонким волосам. Кастли объясняет, что передняя часть головы и макушка — это зоны, где волосы обычно самые тонкие. Когда же заднюю часть поднимают, а перед оставляют длинной, эффект становится противоположным желаемому: волосы кажутся еще тоньше и слабее. Такая прическа лишь подчеркивает проблемную текстуру, а не маскирует ее.

Стрижка шег

Трендовая "волчья стрижка" (wolf cut), которая сочетает элементы шега и малета, может выглядеть эффектно только на густых волосах. Для тонких — это катастрофа. "Она превращает волосы в беспорядок с рваными прядями, снимает длину по бокам и макушке, из-за чего создается эффект просветов и плоской макушки", — объясняет стилист. Обильные слои лишь усугубляют проблему: волосы кажутся растрепанными, неровными и безжизненными.

Какую стрижку выбрать для тонких волос

Лучший вариант для тонких волос — ровный, прямой срез без слоев. Такая форма сохраняет плотность по всей длине и визуально делает прическу гуще.

Если хочется добавить стиля — можно выбрать легкое обрамление лица или длинную челку. По словам Кастли, это создает эффект объема без ущерба общей массе волос. А еще один совет от нее — раз в неделю наносить натуральное касторовое масло на ночь: это естественный способ сделать волосы толще и крепче.

Если у вас тонкие волосы — не спешите следовать всем трендам. Прическа должна не только украшать, но и подчеркивать сильные стороны вашего типа волос.

