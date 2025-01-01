С интересным ожерельем и в вышиванке за 8 тысяч гривен: Зеленские показали свои новогодние образы. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинский народ с Новым 2025-м годом, опубликовав традиционную фотооткрытку. Супруги позировали в кабинете политика у знаковой рамки с шевронами, а на фоне сияла новогодняя елка в золотых украшениях.

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Глава государства надел серую вышиванку с орнаментом посередине, который был исполнен темными нитками. Модель от отечественного бренда "Коза Дереза", которую выбрал Зеленский, называется "Несокрушимые" и, согласно официальному сайту, стоит 8 тысяч гривен.

На снимке в Instagram можно разглядеть необычное ожерелье первой леди, которое вдохновлено традиционным украшением, называемым шелест. Кроме того, изделие украсили золотые детали, напоминавшие украинские бусы бубенцы. Для Нового года Елена Зеленская нарядила белую рубашку с необычным воротником и свободными рукавами.

На фото супруги улыбались, держа друг друга за руку. "Наш 2024-й. Каждый его день добыт нашими воинами, всеми нашими людьми, каждым и каждой, кто защищает, кто работает, кто укрепляет и помогает. Труд и смелость, человечность и принципиальность целого народа наполняли этот год. А еще – забота, развитие и любовь, стремление изменить реальность к лучшему несмотря ни на что", – говорится в сообщении.

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