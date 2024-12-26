Украинский бренд одел Бейонсе и ее 12-летнюю дочь для исторического выступления в перерыве рождественского матча NFL. Фото и видео

Американская певица Бейонсе, известная своим неравнодушием к украинским брендам, выступила на шоу NFL Christmas Gameday, которое впервые вживую транслировалось на платформе Netflix в Рождество. Артистка вышла на сцену в перерыве между матчами и зажгла арену поразительным шоу, исполнив один из своих хитов под названием "Texas Hold 'Em".

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К звездной маме присоединилась ее 12-летняя дочь Блю Айви, исполнявшая хореографию вместе с балетом исполнительницы. Для особого выступления в родном городе Хьюстон Бейонсе выбрала светлый ковбойский образ.

Костюмы для певицы и ее дочери, а также танцоров знаменитости были созданы отечественным брендом FROLOV, в одежде которого часто можно увидеть американку. О своей причастности к перфомансу сообщил дизайнер Иван Фролов в Instagram. В целом команда бренда приложила руку к 33-м сценическим образам.

В частности, Блю Айви была полностью одета в одежду украинских художников. Образ девушки состоял из корсета, созданного специально на заказ, инкрустированного кристаллами. Юная звезда была одета также в штаны с особыми разрезами на коленях и ковбовской бахромой, изготовленной из кружева и нанизанного стекляруса. Акцентом лука стала пряжка в форме буйвола, усыпанная кристаллами. Тем временем Бейонсе надела пояс с идентичной пряжкой – похожие элементы совмещали образы мамы и дочери на сцене.

Артисты балета певицы были одеты в боди с кружевом, на которых переливались кристаллы. Образы имели джинсовые детали на спине, что имитировало оборванные шорты. На карманах танцоров виднелось знамя Соединенных штатов.

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