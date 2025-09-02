Еще лучше, чем бордовый: назван новый трендовый цвет

Бордовый – классика осеннего гардероба, но в этом сезоне в моду входит новый фаворит. Фиолетовый стремительно завоевывает подиумы и ленты соцсетей. То, что еще вчера казалось рискованным экспериментом, сегодня становится символом роскоши и уверенности.

Видео дня

Если бордовый ассоциировался с теплой классикой, то фиолетовый дарит ощущение новизны. Эксперты рассказали, как и с чем комбинировать этот цвет в новом сезоне.

Почему именно фиолетовый

Фиолетовый издавна считается цветом, олицетворяющим величие и статус. В современной моде он возвращается не просто как яркий акцент, а как способ придать образу роскошное звучание. Если бордовый уже стал ожидаемым осенним оттенком, то фиолетовый выглядит свежо, смело и дорого.

Неудивительно, что Valentino, Miu Miu и Alexander McQueen сделали ставку именно на него. Valentino представил легкие пальто в насыщенных оттенках, McQueen добавил фиолет в сочетании с черными многослойными юбками, а Miu Miu вывел на подиум фиолетовые сапоги, сумки и аксессуары.

С чем сочетать тренд

Фиолетовый универсален: он может стать как главным элементом, так и деталью, которая подчеркивает характер. Стилисты советуют несколько способов интегрировать его в свой гардероб:

Монохром: сочетайте оттенки разной насыщенности – светлый верх и глубокий низ.

Акцент на аксессуарах: сумка, сапоги или ремень в фиолетовом сразу сделают look трендовым.

Сочетание с нейтральным: серый или черный уравновешивают яркость цвета.

Фиолет + красный: смелый дуэт, который уже показали на подиуме Nina Ricci.

Вдохновение с подиумов

Valentino: глубокое фиолетовое пальто + серые брюки.

McQueen: фиолетовая куртка с молнией + черная юбка.

Miu Miu: фиолетовые сапоги + клетчатая юбка.

Nina Ricci: фиолетовый жакет поверх красного платья.

Фиолетовый в повседневной жизни

Соцсети уже заполонили примеры стильных выходов в этом цвете: сатиновые юбки, объемные свитера, вечерние платья, сумки с фактурными поверхностями. Это отличный способ сделать образ свежим, но при этом остаться в рамках классической элегантности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших осенних комбинациях цветов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.