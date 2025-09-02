Еще лучше, чем бордовый: назван новый трендовый цвет
Бордовый – классика осеннего гардероба, но в этом сезоне в моду входит новый фаворит. Фиолетовый стремительно завоевывает подиумы и ленты соцсетей. То, что еще вчера казалось рискованным экспериментом, сегодня становится символом роскоши и уверенности.
Если бордовый ассоциировался с теплой классикой, то фиолетовый дарит ощущение новизны. Эксперты рассказали, как и с чем комбинировать этот цвет в новом сезоне.
Почему именно фиолетовый
Фиолетовый издавна считается цветом, олицетворяющим величие и статус. В современной моде он возвращается не просто как яркий акцент, а как способ придать образу роскошное звучание. Если бордовый уже стал ожидаемым осенним оттенком, то фиолетовый выглядит свежо, смело и дорого.
Неудивительно, что Valentino, Miu Miu и Alexander McQueen сделали ставку именно на него. Valentino представил легкие пальто в насыщенных оттенках, McQueen добавил фиолет в сочетании с черными многослойными юбками, а Miu Miu вывел на подиум фиолетовые сапоги, сумки и аксессуары.
С чем сочетать тренд
Фиолетовый универсален: он может стать как главным элементом, так и деталью, которая подчеркивает характер. Стилисты советуют несколько способов интегрировать его в свой гардероб:
- Монохром: сочетайте оттенки разной насыщенности – светлый верх и глубокий низ.
- Акцент на аксессуарах: сумка, сапоги или ремень в фиолетовом сразу сделают look трендовым.
- Сочетание с нейтральным: серый или черный уравновешивают яркость цвета.
- Фиолет + красный: смелый дуэт, который уже показали на подиуме Nina Ricci.
Вдохновение с подиумов
- Valentino: глубокое фиолетовое пальто + серые брюки.
- McQueen: фиолетовая куртка с молнией + черная юбка.
- Miu Miu: фиолетовые сапоги + клетчатая юбка.
- Nina Ricci: фиолетовый жакет поверх красного платья.
Фиолетовый в повседневной жизни
Соцсети уже заполонили примеры стильных выходов в этом цвете: сатиновые юбки, объемные свитера, вечерние платья, сумки с фактурными поверхностями. Это отличный способ сделать образ свежим, но при этом остаться в рамках классической элегантности.
