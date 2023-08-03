С чем носить длинную юбку, чтобы выглядеть "дорого" и элегантно: лучшие идеи. Фото

Юбка – неотделимая составляющая гардероба, отвечающая за женственность и элегантность. Длина миди вошла в моду снова около пяти лет назад и осталась по сей день.

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С помощью миди девушки скрывают недостатки фигуры, подчеркивают талию и удлиняют силуэт. OBOZREVATEL собрал 10 вариаций, с чем комбинировать юбки в 2023 году.

Плиссированные макси-юбки всегда будут гармонировать с однотонными базовыми футболками, оверсайз жакетами и обувью с острым носом на небольшом стойком каблуке.

Осенью на пике популярности будет образ с оверсайз жакетом и шелковой юбкой миди. Офисный стиль можно обыграть с помощью широкого ремня и массивных аксессуаров.

Дуэт белой рубашки оверсайз и юбки миди – отличный наряд для любого события. Чтобы фигура выглядела женственнее, следует завязать концы блузки на талии.

Романтические юбки миди можно смело сочетать с оверсайз с свитшотами с принтом и без. На пике популярности в 2023 году свитера с грубой вязкой.

Атласная юбка насыщенного темного цвета вместе с белой оверсайз с футболкой, черным жакетом и кедами – готовый собранный образ.

Кожаная одежда в некоторых ее проявлениях до сих пор в моде в 2023 году. Рубашка из кожи, яркая юбка и сумка в сочетании с туфлями-лодочками – лучший вариант праздничного аутфита на лето или начало осени.

Яркие принты, которые уже считаются вечной классикой, а именно горох, полоска и клетка – отличный вариант для юбки. А-образный силуэт с принтом можно дополнить блузками в стиле бохо или однотонными футболками.

Абстрактный принт с кружевом уже давно используют дизайнеры в своих коллекциях. Юбка с кружевом в сочетании с тречкотом и ботильонами на шпильке – трендовый образ 2023 года.

Свитер оверсайз молочного оттенка лучше сочетается с трендовой макси юбкой с принтом в точку. Образ завершат белые сапоги на небольшом квадратном каблуке с острыми носами.

Макси плиссированные юбки в стиле "бохо", украшенные нежным и элегантным цветочным принтом, стилисты советуют носить с оверсайз с однотонными свитерами и блузками.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 5 цветовых сочетаниях на лето и осень 2023 года. Стиль "old money" на пике популярности.

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