Румяна могут 'подтянуть' лицо: куда наносить

Румяна – один из тех бьюти-продуктов, которые способны быстро освежить лицо и сделать образ моложе. Но опытные визажисты хорошо знают: при правильном подходе к макияжу это средство может работать значительно эффективнее, чем просто создавать здоровый румянец.

Интересными приемами, которые помогают с помощью румян визуально подтянуть черты лица, поделилась звездная визажистка и бьюти-блогер Нина Убхи – ее лайфхак опубликовало издание She Finds. Эксперт отмечает: неудачное нанесение косметики способно, наоборот, добавить возраста. Именно поэтому она советует изменить подход к использованию румян. И объясняет, как он должен эволюционировать с возрастом.

Меняйте зону нанесения

Ключ к успеху – понимание возрастных изменений лица. В молодом возрасте щеки обычно имеют естественный объем, они выше и более наполнены, поэтому нанесение румян на так называемые "яблочки" выглядит гармонично. С годами уровень коллагена снижается, кожа теряет упругость, а объем щек постепенно опускается. Если продолжать наносить румяна в ту же зону, можно лишь подчеркнуть эти изменения вместо того, чтобы создать эффект подтянутого лица.

Делайте акцент на верхней части скул

Именно поэтому Нина Убхи советует с возрастом поднимать румяна выше: начинать с верхней части щеки и мягко растушевывать цвет в направлении пика скулы, не заходя на виски. Полезная подсказка – воображаемая линия от уголка рта до верхнего края уха может служить вам ориентиром. При правильном нанесении румяна должны быть расположены выше нее. Растушевывать цвет следует наружу, а не к центру лица. Еще один важный момент – не нужно улыбаться во время создания макияжа, ведь это может привести к неравномерному распределению продукта и появлению пятен.

Выбор текстуры и оттенка

Не менее важную роль играет формула румян. Визажистка отдает предпочтение кремовым и жидким средствам, которые естественно сливаются с кожей. Пудровые варианты тоже уместны, особенно для фиксации макияжа, однако слишком матовые текстуры могут сделать лицо визуально плоским.

Выбирая цвет, Нина советует ориентироваться на собственный природный румянец. Лучше всего обращать внимание на оттенок кожи после прогулки на свежем воздухе. Слишком ярких или приглушенно-грязных тонов лучше избегать. Когда будете краситься своими новыми румянами правильного оттенка, чуть ниже зоны их нанесения Убхи рекомендует добавить бронзер – такой прием создает мягкий контуринг без резких линий и добавляет лицу выразительности.

Дополнительный прием: наслоения

Еще одна техника, которую иногда использует визажистка, – наслоение текстур. Сначала она наносит кремовые румяна, а сверху слегка фиксирует их пудровыми, убрав излишек салфеткой. Это позволяет достичь баланса между сиянием, объемом и стойкостью, благодаря чему макияж выглядит свежо в течение всего дня.

Для женщин после 30, 40 лет и старше пересмотр привычной схемы нанесения румян становится не просто бьюти-трюком, а эффективным способом вернуть лицу структуру и здоровое свечение. Сместив акценты, можно достичь деликатного лифтинг-эффекта и получить более свежий вид без лишних усилий.

