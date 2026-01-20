Вы наносили тушь неправильно: визажисты раскрыли революционный способ

Многие женщины годами пользуются тушью одинаково, даже не задумываясь, что привычная техника может быть неэффективной. В то же время профессиональные визажисты подчеркивают: правильное нанесение способно кардинально изменить вид ресниц.

Особенно это актуально с возрастом, когда ресницы естественно становятся тоньше и реже. Недавно эксперты бьюти-индустрии заговорили о простом, но недооцененном лайфхаке. Он не требует новых продуктов или сложных инструментов. Достаточно лишь изменить угол и последовательность нанесения туши, пишет Good Housekeeping.

Совет по нанесению туши на ресницы

Об этом методе рассказала легендарная британская визажистка Руби Хаммер, которая более 40 лет работает с топ-моделями и голливудскими актрисами. В ее портфолио – сотрудничество с Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Сиенной Миллер и многими другими звездами. По словам Хаммер, главная ошибка большинства людей заключается в том, что они красят ресницы только с одной стороны. Она объясняет: ресницы имеют форму трубочки, а значит, нуждаются в равномерном покрытии. Игнорирование нижней стороны означает потерю объема и глубины.

В чем заключается "революционный" способ

Визажистка советует начинать нанесение туши с нижней стороны ресниц, слегка опустив взгляд. Такой прием позволяет лучше прокрасить основу и создать дополнительную плотность. По словам Хаммер, прокрашивание с обеих сторон сразу делает ресницы визуально гуще и длиннее. Кроме того, этот метод усиливает контраст между белком глаз и радужкой, благодаря чему взгляд становится ярче независимо от цвета глаз.

Специалист также отмечает, что двойное нанесение помогает лучше зафиксировать изгиб и поднятие ресниц. Нижний слой создает своеобразный "каркас", который удерживает форму в течение дня. Хотя процедура занимает немного больше времени, результат того стоит. Более того, Хаммер советует женщинам старшего возраста компенсировать это, отказавшись от окрашивания нижних ресниц.

По ее словам, при склонности к слезам или потливости тушь под глазами не является обязательной. Хорошо прокрашенные верхние ресницы уже создают четкое обрамление взгляда. Таким образом, простая корректировка техники позволяет достичь эффекта густых и длинных ресниц без дополнительных косметических средств.

