Рождественский маникюр 2025: шесть изысканных дизайнов в стиле 'готического Рождества'

В этом году модницы по всему миру отдают предпочтение темным и изысканным оттенкам в праздничном маникюре. По данным Google Trends, термин "готическое Рождество" стал одним из главных трендов декабря 2025 года, что отражает популярность более драматических и элегантных праздничных образов.

Вместо традиционного красного, зеленого или синего, многие выбирают темные, почти черные оттенки, которые сочетают в себе глубину, блеск и праздничную атмосферу. Как пишут в Who What Wear, мастера нейл-арта рекомендуют обратить внимание на шесть главных идей для праздничного маникюра в готическом стиле.

1. Лунная тайна

Звездный мастер Джули Кандалек провозгласила лунный маникюр хитом зимы 2025. Этот дизайн представляет собой изящную форму полумесяца (лунку) у основания ногтя, выполненную на контрастной темной основе, что создает загадочный и аристократичный вид.

2. Черный изумруд

Это роскошная альтернатива красному. Выбирайте почти черный изумрудный оттенок с едва заметным блеском. Глубокий, насыщенный темно-зеленый цвет идеально воплощает готическую эстетику праздника, добавляя изысканного блеска.

3. Насыщенная слива

Глубокие сливовые оттенки – неизменный символ зимнего шика. Нанесение этого "вампирского" цвета в несколько слоев обеспечивает глубину и насыщенность, гарантируя комплименты на любом праздничном приеме.

4. Бархатный красный

Сделайте обычный лак чрезвычайно стильным, выбрав эффект бархатного маникюра. Для этого мрачного дизайна используют магнитные лаки, которые меняют оттенок – от кроваво-красного до черного – в зависимости от угла света. Ультраглянцевый топ создает эффект "стекла", что идеально подходит для тренда.

5. Неизменная классика

Черный лак для ногтей – это больше, чем просто "готика", это вневременная элегантность. Он дерзкий, лаконичный.

6. Мерцающий уголь

Чтобы добавить праздничного настроения, не нарушая темной палитры, попробуйте "угольный" маникюр с мерцанием. Этот звездный оттенок, как его называет мастер Ирам Шелтон, создается с помощью блестящих угольно-черных лаков и закрепляется глянцевым покрытием для максимального блеска.

