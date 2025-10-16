Редкие волосы будут выглядеть 'гуще': избегайте этих трех привычек

Редкие и тонкие волосы с возрастом – это вполне естественный процесс, и он случается почти со всеми. Самым серьезным фактором для женщин в этом плане является изменение гормонального фона, а также снижение выработки кератина и меланина.

По словам экспертов, холодное время года может незаметно ускорить изменения, которые уже вызваны возрастом и гормональными изменениями. Они рассказали также, как с этим бороться, пишет Express.

Хотя многие люди спешат изменить свои средства ухода за волосами или инвестировать в дорогие методы лечения, специалисты утверждают, что часто виноваты "простые" повседневные привычки, которые надо убрать из своей рутины.

Откажитесь от темных оттенков

"Одна из самых больших ошибок, которую я вижу, заключается в том, что женщины с возрастом выбирают слишком темные волосы. Глубокие, резкие цвета не только делают линии отрастания волос быстрее, но и привлекают внимание к истончающимся участкам, поскольку контраст с кожей головы сильнее", – пояснил один из экспертов.

Вместо этого, сделайте волосы светлее на один-два тона или добавьте немного едва заметных бликов. Кроме смягчения черт лица, отрастание будет менее резким.

Переосмыслите свой ритуал сушки феном

Ежедневная термическая укладка волос – это один из самых вредных способов ухода за ними, особенно осенью, утверждает эксперт.

Вместо этого, дайте волосам как можно дольше высыхать на воздухе и избегайте желания касаться их или расчесывать, пока они сохнут.

Не игнорируйте кожу головы

По словам специалистов, если ваши волосы редеют, стоит обратить внимание на кожу головы.

"Со снижением температуры кожа головы становится сухой и стянутой, что ограничивает кровообращение и может замедлить рост. Люди часто ухаживают за волосами, но забывают, что кожа головы также нуждается в уходе", - говорят они.

Начните с нежного скраба раз в неделю, чтобы улучшить кровообращение и сохранить фолликулы здоровыми.

Как ухаживать за волосами осенью

С изменением гормонального фона и похолоданием волосы нуждаются в большем питании. Вам не нужно тратить большие средства, но стоит выбирать формулы, которые увлажняют и укрепляют волосы без тяжелых силиконов

Избегайте агрессивных очищающих шампуней в это время года, поскольку они удаляют натуральные масла, в которых отчаянно нуждается ваша кожа головы.

Для седых волос выбирайте мягкие тонизирующие средства и увлажняющие кондиционеры, чтобы предотвратить ломкость. Эксперт также рекомендует избегать тугих шапок и обратиться к стилисту, который понимает особенности старения волос.

