Будь в тренде: колористы назвали топ-10 самых стильных окрашиваний волос в октябре

Осень – уникальная пора года, которая довольно часто вдохновляет модниц экспериментировать со своей внешностью, а самым популярным решением становится изменение цвета волос. В октябре 2025 года особой популярности наберут глубокие и мягкие оттенки, которые с легкостью помогут сделать ваш образ более ярким.

Этот сезон может стать отличным моментом попробовать на себе эффектный блонд, или же наоборот, покраситься в брюнетку, ведь оба варианта будут как никогда актуальными, пишет Real Simple. Колористы собрали 10 самых трендовых окрашиваний волос в октябре.

Карамельный балаяж

Насыщенные светлые оттенки исчезают с ведущих позиций индустрии моды вместе с солнечным летом. На смену им приходит более спокойный вариант блонда – карамельный балаяж. Как отметил стилист Ник Аррохо, эта техника окрашивания сохраняет сияние вокруг лица, но при этом делает цвет волос более насыщенным.

Шоколадный мрамор

Другим трендом этого октября станет глубокий шоколадный оттенок в сочетании с более светлыми прядями. По словам колориста Тиффани Ричардс, особенностью этого окрашивания является то, что оно подойдет абсолютно каждому.

Золотая медь

Медный цвет в течение всего года не теряет своей популярности, а в октябре приобретает несколько иной вид, переходя в более золотистый тон.

"Он подходит ко многим оттенкам кожи и особенно хорошо сочетается с текстурированными стрижками. Золотистый медный цвет – это чистая энергия. Он теплый, сияющий и делает волосы более "живыми" на вид. Неудивительно, что он до сих пор остается цветом года", – сказал Аррохо.

"Блестящая" брюнетка

Это окрашивание является идеальным вариантом, чтобы избавиться от летнего мелирования и создать более осенний образ. Глубокий коричневый оттенок в сочетании с золотистыми акцентами добавляет волосам блеска и сияния.

Медовый коричневый

Брюнетки точно полюбят этот тренд октября 2025 года. Медовый оттенок прядей в сочетании с коричневым придаст вашему образу особого тепла. Поскольку это окрашивание является не слишком темным, и в меру светлым, подойдет почти всем.

Пряный красный

Красные цвета никогда не теряют популярности в осенний сезон, а в этом октябре трендовым стал более спокойный вариант этого оттенка, похожий на коричневый.

"Он достаточно эффектный, чтобы привлекать внимание, но при этом остается мягким по краям. Он отлично подходит для многослойных стрижек, которые подчеркивают отражение света", – сказал Аррохо.

Бронд

Бронд – это стильная техника окрашивания волос, которая мягко сочетает коричневые и светлые цвета и помогает добавить образу свежести.

Насыщенный эспрессо

Одним из самых модных цветов октября стал глубокий кофейный оттенок. Он сделает ваши волосы блестящими даже в мягком свете, а также обеспечит роскошный вид.

Каштановый

Этот цвет можно назвать поистине уникальным. Каштановый оттенок волос выглядит максимально натурально, но при этом добавляет образу огненного блеска благодаря рыжему подтону.

Скандинавский блонд

Если же вам хочется более кардинальных изменений, отдайте предпочтение холодному блонду.

