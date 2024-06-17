Распространенное заблуждение с макияжем добавляет лицу лишний возраст: визажист назвал главное 'нет'

В стремлении иметь привлекательный и сияющий вид мы часто совершаем ошибки, которые могут мгновенно нивелировать все усилия. Некоторые методы нанесения макияжа визуально придают лицу несколько лет.

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Известный визажист Уэйн Госс раскрыл распространенную технику макияжа, которая на самом деле только старит лицо. Эксперт также объяснил, почему следует избегать нанесения разнообразных средств пальцами.

Десятилетиями в бьюте сфере распространяется лайфхак, который на самом деле не приносит никакой пользы. Некоторые горе-советчики рекомендуют широко улыбнуться, чтобы определить зону нанесения румян.

"Это распространенное заблуждение, которое люди совершают слишком часто. В конце концов, улыбка поднимает щеки, а то, что поднимается вверх, должно в какой-то момент опуститься. Это значит, что румян будет меньше, чем нужно, и вы будете выглядеть старше", – отметил Госс.

Чтобы выглядеть молодо, Госс советует делать макияж простым и последовательным. Любой избыточный макияж будет означать, что вы пытаетесь скрыть слишком многое под ним. Не стоит наносить много слоев тонального крема, консилера или других средств, просто мешающих коже дышать. Эффект маски точно никого не украшает. Плотная текстура быстро забивается в мимические морщинки, создавая довольно неприглядный вид.

Также следует выбирать качественные кисти, лучше всего – с мягкой густой щетиной. Щетка плохого качества будет иметь жесткие волокна, и общая конструкция приведет к неравномерному нанесению.

"Важно, чтобы конструкция кисти была хорошо продумана и чтобы наконечник фиксировал волоски, обеспечивая его плотность", – пояснил Госс.

Лучше отказаться от пальцевого нанесения макияжа. С помощью кисточки вы можете получить более качественное нанесение, которое невозможно сделать пальцами.

Тональный крем не следует накладывать непосредственно на кисточку. Его лучше нанести на лицо и использовать кисточки для растушевки.

Что касается румян, в целом придерживайтесь естественных линий вашей щеки. Румяна нужно наносить на скулу, а не самую щеку.

Последний штрих – качественный хайлайтер, который придаст коже сияние и визуально омолодит лицо.

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