Как сделать макияж 'стеклянная кожа': пошаговая инструкция для идеального вида

Многослойная тонировка и четкий контуринг ушли в прошлое. Сегодня в тренде – максимально натуральный макияж. Эффект сияющей глянцевой кожи – это то, к чему стремятся мировые звезды.

Визажисты рассказали, как сделать так, чтобы кожа была чистой и почти прозрачной. Видео, демонстрирующие эффект "стеклянной кожи" буквально заполонили соцсети.

Что такое макияж "стеклянная кожа"

Стеклянная кожа – это о свежем, безупречном и здоровом сиянии.

"Стеклянная кожа лишена гиперпигментации и имеет естественный свежий вид", – объяснила косметолог Hey Day Симона Эшли.

"Стеклянная кожа" – это сбалансированная кожа. Чтобы достичь естественного эффекта, визажисты советуют использовать эксфолианты – средства, предназначенные для отшелушивания ороговевших клеток эпидермиса. Кожа также нуждается в хорошем балансе гидратации, поэтому следует регулярно делать процедуры восстановления и увлажнения. Все дело в последовательности и балансе. Процедуры придадут лицу здоровый, увлажненный, освещенный изнутри вид.

Помните, что кожа является самым большим органом вашего тела, и что она выглядит здоровой, когда вы соблюдаете богатую питательными веществами диету и употребляете много воды. Не забывайте о частых физических упражнениях и полноценном сне.

Как получить эффект "стеклянной кожи": пошаговая инструкция

Двойная очистка

Двойная очистка является ключевым фактором ежедневного ухода. Следует смыть макияж и солнцезащитный крем с помощью мицеллярной воды или бальзама на масляной основе. Затем используйте средство на водной основе, отвечающее потребностям кожи.

Этап подготовки

"Стеклянная кожа" – это прежде всего об увлажнении. На помощь придет эссенция или тоник. Эти средства будут насыщать кожу основными питательными веществами. Следует выбирать тоник, в составе которого есть витамины, антиоксиданты и гиалуроновая кислота для успокоения кожи и сбалансированного увлажнения.

Отшелушивание и восстановление кожи

После того, как ваша кожа была правильно очищена и подготовлена, настает время применить активные ингредиенты для отшелушивания и восстановления. Эти продукты мягко отшелушивают, помогая очищать поры и обновлять клетки. Визажисты советуют обратить внимание на средства, содержащие салициловую кислоту (BHA) и гликолевую кислоту (AHA).

Если у вас проблемы с пигментацией и высыпаниями, можно попробовать средства с ретинолом, говорят визажисты. Помните, что использование ретинола нужно постепенно увеличивать. Начните с одного или двух раз в неделю, а затем обновите до двух-трех раз. Это же касается AHA и BHA, которые снижают чувствительность кожи.

Нанесите увлажняющую сыворотку

Защищайте кожный барьер здоровой дозой увлажнения с помощью нежной питательной сыворотки, что создаст основу для сияния кожи.

Нанесите крем

Для эффекта "стеклянной кожи" следует наносить сначала наиболее легкую формулу средств, продвигаясь к самой густой, чтобы задержать влагу и уплотнить кожный барьер. Чтобы получить сияющий результат, выберите увлажняющий крем в соответствии с типом кожи. Если у вас сухая кожа, вам может подойти крем с керамидами и жирными кислотами для удержания влаги; если у вас жирная кожа, выберите более легкий вариант.

Этап SPF

Стеклянная кожа = здоровая кожа. А здоровая кожа = кожа, защищенная от ультрафиолетовых лучей и факторов внешней среды. Визажисты отмечают, что крем SPF необходим круглый год, независимо от погоды.

"SPF не только защищает от преждевременных признаков старения и солнечных пятен, но и является нашей защитой номер один для предупреждения возникновения рака кожи", – рассказала известная визажистка Дезире Делия.

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