Как выглядеть непревзойденно после 30: три совета для макияжа

С возрастом лицо любого человека меняется и это неотвратимый процесс. Все сталкиваются с тем, что кожа начинает терять эластичность, появляются морщинки, а цвет лица становится тусклым.

Но это не повод для отчаяния, ведь с помощью макияжа можно превратить свои недостатки в преимущества. Основательница Jones Road Beauty Бобби Браун поделилась лучшими бьюти советами для женщин старше 30 лет.

Зрелые женщины, как правило, красятся гораздо лучше, чем молодые люди, ведь уже знают, что им подходит, а что нет. Однако есть универсальные советы, которые улучшат макияж любой любительницы красоты.

Увлажнение

Увлажнение – это самый важный этап ухода за лицом, особенно для зрелых женщин. Чтобы ваша кожа была более свежей, не забывайте пить много воды и регулярно пользуйтесь качественным увлажняющим кремом. Это поможет разгладить тонкие морщинки и подготовить лицо к макияжу.

Сияние

Некоторые женщины считают, что блестки подходят только для молодежи, но это не так.

Браун рекомендует зрелым женщинам не пренебрегать сиянием и наносить хайлайтер, мерцающие румяна и т.п. не только на лицо, но и на тело. Уделите особое внимание зоне декольте, ведь сияние придаст коже свежести и скроет возрастные изменения.

Больше красного

Красный цвет в макияже всегда будет классическим и уместным. Не бойтесь красить им губы, ведь это моментально покажет миру то, насколько вы уверены в себе. Поэтому, сколько бы вам ни было лет, если вы хотите выглядеть безупречно, то добавьте красный цвет в свой рутинный макияж.

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