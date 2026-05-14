Распространенная привычка приводит к секущимся волосам: как надо расчесывать

Многие люди ежедневно расчесывают волосы неправильно и даже не догадываются, что именно эта привычка может провоцировать ломкость, секущиеся кончики и пушистость. Самая распространенная ошибка – начинать расчесывание от корней и силой тянуть щетку вниз.

Из-за этого узелки не распутываются, а сдвигаются вниз, сбиваются в еще более плотные колтуны и могут повреждать волосы. Правильная техника работает наоборот, информирует Myself.

Парикмахер и стилист Деян Гарц объясняет, что одна из главных ошибок – расчесывать волосы от корней до кончиков, особенно если они уже запутаны.

Если во время расчесывания слышен характерный резкий звук или волосы будто "хрустят" под щеткой, это не признак эффективного распутывания. Чаще всего это сигнал, что волосы уже травмируются.

Правильная схема значительно проще:

сначала нужно начинать с кончиков и осторожно распутывать самые маленькие узелки;

затем постепенно подниматься выше по длине;

и лишь в конце переходить к зоне у корней.

Не стоит спешить, дергать волосы или хаотично проводить щеткой в разные стороны. Лучше разделить волосы на пряди и расчесывать их спокойно, постепенно и без сильного нажима.

Особенно осторожными надо быть с влажными волосами. После мытья они становятся более уязвимыми, поэтому агрессивное расчесывание может быстрее привести к ломкости. Лучше дать волосам немного подсохнуть, а затем использовать расческу с широкими зубцами или мягкую щетку для распутывания.

Еще одна ошибка – пытаться силой "протянуть" расческу сквозь узел. Лучше остановиться и распутать это место руками или очень медленными движениями. Для волос, которые быстро путаются, можно дополнительно использовать несмываемый кондиционер или специальный спрей для легкого расчесывания.

