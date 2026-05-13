Какие привычки портят ваши волосы: они обламываются и выпадают

Иногда волосы перестают расти, становятся ломкими и выпадают, несмотря на использование дорогих масок и сывороток. Однако настоящая проблема часто кроется не в отсутствии ухода, а в наличии вредных ежедневных привычек, которые мы даже не замечаем.

Известный дерматолог Александра Браун отмечает, что определенные рутинные действия могут серьезно повреждать структуру волоса и здоровье кожи головы. В частности, игнорирование термозащиты или сон с мокрой головой становятся теми факторами, которые приводят к истончению и выпадению. Узнайте, что является первым и самым важным шагом на пути к восстановлению густой и здоровой прически.

Сон с влажными волосами

Большинство считает вечернее мытье головы и мгновенный сон удобным решением, однако для волос это настоящее испытание. Во влажном состоянии волосяное волокно становится чрезвычайно эластичным и хрупким, из-за чего трение о подушку во время сна вызывает массовую ломкость. Кроме механических повреждений, существует угроза для кожи головы: сочетание влаги и тепла тела создает идеальную среду для размножения грибков. Это может спровоцировать появление зуда, перхоти и неприятного шелушения, поэтому специалисты советуют обязательно высушивать волосы перед отдыхом.

Отказ от термозащиты

Использование фена, плойки или выпрямителя без специального барьерного средства — это одна из самых разрушительных привычек. Высокие температуры буквально испаряют внутреннюю влагу, делая стержень сухим и пористым, что визуально создает эффект "остановки роста" из-за постоянного обламывания кончиков. Доктор Браун рекомендует наносить термозащиту дважды:

На влажные пряди непосредственно перед сушкой феном.

На сухие волосы перед использованием горячих стайлеров.

Опасность тугих причесок

Элегантные гладкие хвосты выглядят стильно, но регулярное сильное натяжение волос может иметь необратимые последствия. Постоянное давление на фолликулы истощает корни, что со временем приводит к тракционной алопеции – специфическому виду выпадения волос, которое иногда становится хроническим. Больше всего страдает линия роста волос у лица, где пряди становятся тоньше и реже. Чтобы сохранить густоту, стоит чередовать прически, отдавая предпочтение свободным вариантам и давая волосам время на отдых от тугих резинок и заколок.

Здоровье волос зависит не только от того, что вы добавляете в свой рацион или косметичку, но и от того, чего вы избегаете. Исправление мелких ошибок в ежедневном уходе может стать решающим фактором в борьбе за длину и блеск вашей прически.

