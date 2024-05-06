Радужные ногти стали новым трендом 2024 года: как выглядит минимализм в сочетании с гламуром. Фото

Мы привыкли к тому, что минималистичный маникюр – это нюд или однотонные ногти. Однако новый весенний тренд доказывает, что минимализм не обязательно должен быть однообразным.

Если в прошлом году в моде были оттенки латте, нежно-розовый мани балерины, классический френч, то в 2024-м на волне популярности яркие цвета и блестки. В частности, новый минималистический мани – радужное блестящее покрытие, переливающееся на свету, пишет Women.

Темные нотки

Почему бы не добавить темные оттенки в блестящий радужный мани? Этот образ настолько универсален, что его можно разбавить целым спектром лаков. Один из способов добавить более темного в тренд, не перегружая свой образ, – это сменить классический френч на темный оттенок только на кончике.

Омбре

Еще один способ сделать радужные ногти – это стиль омбре. Вместо того чтобы наносить двойной хромированный лак на весь ноготь, попробуйте это с эффектом выцветания.

Текстура

Для более сдержанного, но интересного дизайна попробуйте 3D-арт на фоне радужной основы. Прозрачный гель – это простой и легкий способ получить такой результат, не добавляя лишнего в минималистический стиль, и есть бесчисленное количество форм, которые вы можете попробовать.

Радуга

Чтобы привнести дополнительную порцию веселья в свой радужный маникюр, попробуйте нанести разные цвета. Вы можете выбрать пару оттенков, чтобы получить эффект радуги, который будет одновременно увлекательным и гламурным.

Нейл-арт

Минималистичные радужные ногти не должны быть категорически сдержанными. Один из способов немного оживить ситуацию – добавить простой нейл-арт в свой маникюр. Это может быть добавление облаков, хотя такие вещи, как звездочки, сердечки или даже горошек, тоже будут выглядеть интересно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Селена Гомес показала самый дорогой маникюр этой весной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!