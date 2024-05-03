Селена Гомес показала самый дорогой маникюр этой весны. Фото

Американская певица, актриса и режиссер Селена Гомес продемонстрировала самый изящный маникюр весны этого года, от которого веет состоятельностью и роскошью. Звезда показалась в совершенном образе, посещая третий ежегодный саммит психического здоровья Rare Beauty в Нью-Йорке.

На ней было кремовое платье и светлые туфли-лодочки, а волосы знаменитости собрали в стильную прическу. Ее образ олицетворял чистоту, богатство и естественную красоту. Как пишет Byrdie, маникюр артистки на этот раз идеально вписался в ее образ и стал трендовым.

Короткий и округлый маникюр, повторяющий естественную форму ногтей певицы, напоминал френч, но без заметного покрытия.

Этот дизайн насколько прост, что некоторые могут ошибочно воспринять его как "голые" ногти без какого-либо лака на них. Однако это лишь техника, позволяющая подчеркнуть естественную красоту.

"Голый френч - это более утонченная интерпретация классического френча. Он размывает любые изменения цвета, делая внешний вид более изысканным", – объяснила лондонская мастерица маникюра Джорджия Рэй.

Интересно, что трендовой в 2024 году считается именно мягкая форма ногтей. Она позволяет подчеркнуть натуральную красоту.

Чтобы сделать такой маникюр понадобятся всего несколько материалов. Ногти следует подпилить до комфортной длины, а покрыть их нужно прозрачным лаком. По желанию можно обвести кончик едва заметным бежевым цветом.

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