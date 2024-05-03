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Селена Гомес показала самый дорогой маникюр этой весны. Фото

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
1,2 т.
Селена Гомес показала самый дорогой маникюр этой весны. Фото

Американская певица, актриса и режиссер Селена Гомес продемонстрировала самый изящный маникюр весны этого года, от которого веет состоятельностью и роскошью. Звезда показалась в совершенном образе, посещая третий ежегодный саммит психического здоровья Rare Beauty в Нью-Йорке.

На ней было кремовое платье и светлые туфли-лодочки, а волосы знаменитости собрали в стильную прическу. Ее образ олицетворял чистоту, богатство и естественную красоту. Как пишет Byrdie, маникюр артистки на этот раз идеально вписался в ее образ и стал трендовым.

Селена Гомес показала самый дорогой маникюр этой весны. Фото

Короткий и округлый маникюр, повторяющий естественную форму ногтей певицы, напоминал френч, но без заметного покрытия.

Этот дизайн насколько прост, что некоторые могут ошибочно воспринять его как "голые" ногти без какого-либо лака на них. Однако это лишь техника, позволяющая подчеркнуть естественную красоту.

Селена Гомес показала самый дорогой маникюр этой весны. Фото

"Голый френч - это более утонченная интерпретация классического френча. Он размывает любые изменения цвета, делая внешний вид более изысканным", – объяснила лондонская мастерица маникюра Джорджия Рэй.

Интересно, что трендовой в 2024 году считается именно мягкая форма ногтей. Она позволяет подчеркнуть натуральную красоту.

Селена Гомес показала самый дорогой маникюр этой весны. Фото

Чтобы сделать такой маникюр понадобятся всего несколько материалов. Ногти следует подпилить до комфортной длины, а покрыть их нужно прозрачным лаком. По желанию можно обвести кончик едва заметным бежевым цветом.

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