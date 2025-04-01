Пять простых причесок, которые сделают тонкие волосы более густыми и объемными. Фото

Обладательницам тонких волос приходится проводить немало времени перед зеркалом, чтобы сделать удачную прическу, которая будет выглядеть объемно. Использование большого количества стайлинговых и фиксирующих средств не всегда помогает достичь желаемого результата. Однако оказывается, решить эту проблему можно довольно легко, стоит лишь отдавать предпочтение косам.

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Рельефные укладки помогут придать вашим прядям чуть больше густоты, а также станут интересной деталью образа. Редакторы издания Vogue собрали самые лучшие варианты причесок для тонких волос.

Коса амазонки

Поскольку косу амазонки начинают плести от самой макушки, она поможет добавить визуальный объем волосам у корней.

Коса на бок

В случае, если вам не хочется полностью собирать пряди, попробуйте сделать эту прическу. Благодаря тому, что вы заплетете волосы только с одной стороны, удастся создать объем, ведь остальная длина будет спадать на противоположное плечо.

Коса-корона

Создавая эту прическу, вы собираете волосы на макушке, благодаря чему удается достичь визуальной густоты.

Маленькие косы

Попытайтесь сделать две косы из небольших прядей у лица, и вы сделаете акцент на свободной длине, тем самым создавая эффект объема.

Высокая коса

Прекрасным вариантом прически для тонких волос может стать высокая коса, поскольку ее начало расположено почти на макушке, что визуально придает густоты.

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