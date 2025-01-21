Пять простых образов, которые нужно повторить в 2025 году: эти вещи есть у каждого

Для того, чтобы выглядеть непревзойденно и стильно, совсем не обязательно создавать многослойные детализированные образы. Достаточно лишь отдавать предпочтение одежде современных кроев и силуэтов, которые помогут собрать простой, но трендовый лук.

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Редакторы издания Who What Wear подготовили пять модных образов, которые следует повторить в 2025 году. Главное преимущество этих аутфитов состоит в том, что они созданы из вещей, которые есть в гардеробе у каждого.

Темный свитер + светлые брюки

Комбинация вещей контрастного цвета всегда выглядит довольно удачно. Попытайтесь соединить объемный вязаный свитер с белыми джинсами или брюками, и у вас получится непринужденный повседневный лук. Дополнить его можно с помощью лоферов.

Белая рубашка + черные брюки

Белая oversize рубашка в сочетании с черными брюками – классика, которая будет непревзойденно выглядеть на любом событии. Интересную деталь образу можно добавить с помощью оригинальных аксессуаров.

Тотал деним

Джинсовый аутфит это беспроигрышный вариант, который будет выглядеть стильно вне зависимости от того, какой цвет или фасон вещей вы выберете. Если хочется поэкспериментировать с деталями, можно дополнить лук замшевой курткой.

Рубашка + пиджак + джинсы

Сочетание классики и современных тенденций индустрии моды поможет создать оригинальный аутфит, уместный как на прогулке с друзьями, так и на официальной встрече.

Тренч + свитер + штаны

Верхняя одежда довольно часто может сыграть решающую роль в создании идеального образа. Тренч – уникальный элемент гардероба, что придает любому аутфиту особой элегантности. Совместите его с простыми джинсами и свитером, и трендовый лук готов.

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