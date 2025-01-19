УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Забудьте о шапке: 5 стильных головных уборов на зиму-2025

Дария Скуб
Lady Oboz
2 минуты
237
Забудьте о шапке: 5 стильных головных уборов на зиму-2025

Почему некоторые модницы упрямо отказываются носить шапку? Даже зимой. По разным причинам: одни – потому, что она надоела или портит укладку; другие – поскольку прогадали с размером, цветом/фасоном. Даже если не хотите менять свое отношение к ней, это не значит, что нужно игнорировать и альтернативные варианты... Защитите ваши волосы и кожу головы от холода.

Видео дня

Итак, какие головные уборы прекрасно согреют и органично впишутся в зимние аутфиты? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Платок

Зимой вам будет комфортно в платке, изготовленном из шерсти мериноса, из ангоры, из пряжи букле или из полушерсти. Он красиво дополнит не только классический аутфит, но и стиль casual. Обязательно выбирайте изделие, что подходит к вашему цветотипу (теплый или холодный оттенок), а также не содержит лишнего декора (стразы, пестрые вышитые элементы, хромированные детали и т.п.).

Забудьте о шапке: 5 стильных головных уборов на зиму-2025

2. Панама

Хотите добавить к зимнему образу интересный акцент? Наденьте панаму. Даже если она будет без узоров и в спокойном оттенке (молочном, черном, песочном и т.п.), ее форма точно сделает свое дело – украсит вас. Этот аксессуар рифмуется с шубой, дубленкой и пуховиком. Делайте ставку на твидовые модели, из букле, из искусственного меха, из фетра или из шерсти.

Забудьте о шапке: 5 стильных головных уборов на зиму-2025

3. Кепка

Если ваша кепка хорошо согревает (изготовленная из фетра, шерсти, букле или из твидовой ткани), то смело стилизуйте ею образы с зимним пальто, пуховиком или дубленкой. Если же нет – обязательно дополнительно утеплитесь пушистыми наушниками. Второй вариант допустим для модниц, которые не боятся иметь игривый (и даже несколько инфантильный!) вид.

Забудьте о шапке: 5 стильных головных уборов на зиму-2025

4. Капор

Этот аксессуар – настоящая находка для тех, кто хочет сохранить прическу, и при этом быстро согреть голову и шею. Отдавайте предпочтение капорам из шерсти мериноса или ангоры. А еще – монохромным, в спокойной цветовой палитре: они менее прихотливы в стилизациях, в отличие от ярких моделей.

Забудьте о шапке: 5 стильных головных уборов на зиму-2025

5. Кепи

Это – головной убор с жестким козырьком и округлым верхом, который, как правило, имеет невысокую плоскую тулию. Для зимы наиболее оптимальными будут изделия из шерсти, твида или кожи (обязательно с утепленной подкладкой). Если хоть раз создадите образ из кепи – эта вещь станет вашим фаворитом.

Забудьте о шапке: 5 стильных головных уборов на зиму-2025

Ранее OBOZ.UA писал о принтах, которые в моде зимой-2025. С ними каждый ваш лук будет собирать взгляды прохожих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!