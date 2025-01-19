Забудьте о шапке: 5 стильных головных уборов на зиму-2025

Почему некоторые модницы упрямо отказываются носить шапку? Даже зимой. По разным причинам: одни – потому, что она надоела или портит укладку; другие – поскольку прогадали с размером, цветом/фасоном. Даже если не хотите менять свое отношение к ней, это не значит, что нужно игнорировать и альтернативные варианты... Защитите ваши волосы и кожу головы от холода.

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Итак, какие головные уборы прекрасно согреют и органично впишутся в зимние аутфиты? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Платок

Зимой вам будет комфортно в платке, изготовленном из шерсти мериноса, из ангоры, из пряжи букле или из полушерсти. Он красиво дополнит не только классический аутфит, но и стиль casual. Обязательно выбирайте изделие, что подходит к вашему цветотипу (теплый или холодный оттенок), а также не содержит лишнего декора (стразы, пестрые вышитые элементы, хромированные детали и т.п.).

2. Панама

Хотите добавить к зимнему образу интересный акцент? Наденьте панаму. Даже если она будет без узоров и в спокойном оттенке (молочном, черном, песочном и т.п.), ее форма точно сделает свое дело – украсит вас. Этот аксессуар рифмуется с шубой, дубленкой и пуховиком. Делайте ставку на твидовые модели, из букле, из искусственного меха, из фетра или из шерсти.

3. Кепка

Если ваша кепка хорошо согревает (изготовленная из фетра, шерсти, букле или из твидовой ткани), то смело стилизуйте ею образы с зимним пальто, пуховиком или дубленкой. Если же нет – обязательно дополнительно утеплитесь пушистыми наушниками. Второй вариант допустим для модниц, которые не боятся иметь игривый (и даже несколько инфантильный!) вид.

4. Капор

Этот аксессуар – настоящая находка для тех, кто хочет сохранить прическу, и при этом быстро согреть голову и шею. Отдавайте предпочтение капорам из шерсти мериноса или ангоры. А еще – монохромным, в спокойной цветовой палитре: они менее прихотливы в стилизациях, в отличие от ярких моделей.

5. Кепи

Это – головной убор с жестким козырьком и округлым верхом, который, как правило, имеет невысокую плоскую тулию. Для зимы наиболее оптимальными будут изделия из шерсти, твида или кожи (обязательно с утепленной подкладкой). Если хоть раз создадите образ из кепи – эта вещь станет вашим фаворитом.

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