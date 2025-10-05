Простые в уходе: лучшие стрижки для женщин 50+

Для женщин старше 50 лет выбор прически – это не только о стиле, но и о практичности и легкости в уходе. Современные стрижки позволяют выглядеть молодо, элегантно и уверенно, не тратя много времени на укладку.

Видео дня

Благодаря многообразию вариантов боба, пикси или шег, каждая женщина может подобрать идеальный образ, который подчеркнет ее индивидуальность. Профессиональные стилисты подчеркивают важность выбора прически, которая учитывает изменения волос с возрастом.

В этой статье OBOZ.UA собрал самые популярные стрижки, которые сочетают стиль и минимальный уход. Вот подборка лучших вариантов для женщин 50+.

Стильный текстурированный боб

Текстурированный боб – это универсальная стрижка, которая добавляет объема и создает непринужденный пляжный образ. Она идеально подходит для женщин старше 50 лет, поскольку не требует сложной укладки – достаточно высушить волосы на воздухе. Эта прическа минимизирует использование тепла, что особенно важно для хрупких волос.

Классический короткий боб с челкой

Короткий боб с челкой, популярный еще с 1920-х, выглядит изысканно и подчеркивает овальную форму лица. Прямая или бахромчатая челка добавляет движения и игривости, а укладка занимает минимум времени – достаточно легкого подкручивания кончиков. Эта стрижка идеально подходит для квадратных форм лица, смягчая линию подбородка.

Эластичный многослойный боб

Многослойный боб создает иллюзию густоты, что особенно актуально для тонких волос женщин старше 50 лет. Слои добавляют объема и подчеркивают черты лица, придавая современный вид. Эта стрижка не требует сложного ухода, что делает ее идеальным выбором для активных женщин.

Культовая стрижка пикси

Стрижка пикси – воплощение уверенности и минимального ухода, идеальна для женщин с круглым или грушевидным лицом. Она подчеркивает черты лица благодаря мягким текстурированным прядям и легкой челке. Достаточно добавить немного помады, чтобы создать стильный образ для дня или вечера.

Стрижка шег

Стрижка шег, ставшая культовой благодаря Джейн Фонди, сочетает дерзость и легкость в уходе. Слои создают объем и движение, что идеально подходит для тонких волос. Она не нуждается в частой стрижке, поскольку естественно отрастает, сохраняя стильный вид.

Длинные многослойные волосы

Для тех, кто предпочитает длинные волосы, многослойная стрижка в стиле "Рэйчел" добавляет гибкости и движения. Слои, начинающиеся от макушки, позволяют создавать различные укладки, от центрального до бокового пробора. Эта прическа идеально подходит для круглых форм лица и легко собирается в хвост.

OBOZ.UA предлагает посмотреть прически, которые выдержат жару, дождь и ветер.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.