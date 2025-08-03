Не страшны жара и дождь: лучшие влагостойкие прически

Лето приносит жару, влажность и внезапные дожди, которые могут испортить любую прическу. Но не волнуйтесь: есть множество стильных и практичных вариантов, которые выдержат капризы погоды.

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Независимо от того, ваши волосы прямые, вьющиеся или где-то посередине, эти прически помогут выглядеть безупречно. От простых пучков до модных образов, таких как маллет, эксперты назвали лучшие решения.

Зачесанные назад хвосты

Этот быстрый и стильный вариант идеально подходит для жарких и влажных дней. Гель для волос обеспечивает прочную фиксацию, контроль и глянцевый блеск. Нанесите гель на сухие волосы, соберите их в хвост и закрепите резинкой. Эта прическа выглядит элегантно и не боится влажности.

Мокрые волосы

Почему бы не воспользоваться влажностью в свою пользу? Мокрый образ — модный и практичный выбор. Смочите волосы спреем-праймером, нанесите масло для сохранения влаги и расчешите расческой с широкими зубцами, чтобы подчеркнуть волны. Этот стиль выдерживает жару.

Неопрятный пучок

Неопрятный пучок — это шикарный и непринужденный вариант, которыйидеально подходит для влажной погоды. Соберите волосы в свободный пучок, оставив несколько прядей для естественного вида. Эта прическа не требует сложного ухода и выглядит стильно даже в жару.

Растрепанные волосы

Этот классический стиль держит волосы подальше от шеи, что идеально для жарких дней. Используйте крем для локонов и легкий спрей для густоты, скрутите прядь сзади и закрепите заколками. Выпустите несколько прядей возле лица для непринужденного вида.

Косы и дреды

"Защитные прически", такие как косы или дреды, всегда в тренде во время летней жары.Для вьющихся волос используйте гель, чтобы подчеркнуть локоны без утяжеления. Эти стили не только практичны, но и добавляют яркости вашему образу.

Длинное пикси

Длинное пикси — универсальная прическа, которая подходит для любой погоды. Днем придайте ей грубую текстуру с помощью текстурирующей пасты, а вечером зачешите назад для элегантного вида. Этот стиль легко адаптируется к условиям влажности.

Заплетенный хвост

Добавьте низкому хвосту изюминки, заплетя косу. Это делает прическу более интересной и добавляет нотку гламура. Такой вариант идеально выдерживает влажность и выглядит стильно.

Полувверх полувниз

Эта прическа идеальна для дней с высокой влажностью, когда корни могут казаться жирными. Соберите верхнюю часть волос, оставив остальные распущенными. Статическое электричество лишь добавит объема, делая образ легким и естественным.

Высокий пучок

Острый высокий пучок — это тренд 2000-х, который остается актуальным. Соберите волосы в тугой пучок, зафиксируйте гелем и добавьте лак средней фиксации для динамичного вида. Эта прическа держит волосы под контролем и имеет эффектный вид.

Пушистые кудри

Для вьющихся волос лучше всего – подчеркнуть естественную текстуру. Используйте кремовый продукт для увлажнения и контроля пушистости. Такой подход помогает сохранить локоны четкими даже во влажную погоду.

Маллет

Модный маллет идеально подходит для влажного климата благодаря объему, сужающемуся к шее. Попросите парикмахера сделать постепенные слои и лохматые бока. Используйте текстурирующую пасту для создания живого, объемного вида.

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