Просто и стильно: Зеленская вышла в люди в жилете и широких джинсах. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Черкасской области с многодетной семьей Жанны и Александра Сомовых, которые были вынуждены бежать от оккупации, а именно города Берислав Херсонской области. Жена президента передала им ключи от их нового дома, который удалось построить в рамках проекта Фонда Елены Зеленской "Адрес детства". Для встречи Зеленска выбрала простой, но стильный лук.

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Первая леди, которую обычно привыкли видеть в классических костюмах или элегантных платьях, выбрала образ в стиле кэжуал. Рассмотреть его можно на фото и видео, опубликованном Зеленской в своем Telegram-канале.

На жене украинского гаранта видим светло-голубой свитшот. Сверху примерно такого же оттенка удлиненный стеганный жилет, но более серого тона. Как можно понять из надписей на изделиях, это мерч Фонда Елены Зеленской. Стоит отметить, что первой леди очень подходят эти светлые голубовато-серые цвета.

Спортивный пастельный верх Зеленская надела в тандеме с широкими черными джинсами. Внизу они были с подкатами.

Также первая леди не забыла об украшениях. В частности, на этот раз она надела золотые серьги, которые можно было хорошо рассмотреть благодаря собранной прическе. Шею Зеленской украсила аккуратная цепочка с крестиком и сердечком.

Добавим, что семья Сомовых, с которыми и провела время Зеленска в их новом доме, состоит из двух родителей и восьми детей. Пять мальчиков и три девочки – сироты и дети, лишенные родительской опеки, которых Жанна и Александр воспитывают как родных.

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