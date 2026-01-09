Прическа на все случаи жизни: как сделать небрежный хвост

Когда времени мало, а хочется собранности и стиля, на первый план выходят универсальные прически. Небрежный хвост – одна из них. Он балансирует между повседневностью и элегантностью, оставаясь стильным и актуальным.

Видео дня

Мягкие волны придают образу женственности. Именно поэтому этот вариант уже давно закрепился в трендах, говорят эксперты.

Небрежный хвост давно перестал быть исключительно "домашним" или спортивным вариантом. Сегодня его выбирают и для работы, и для свиданий, и даже для светских выходов. Легкая неопрятность добавляет образу живости, а мягкие волны подчеркивают естественную красоту и создают эффект effortless chic – стиля без усилий.

Такая прическа не перегружает образ и легко адаптируется под разную одежду: от джинсов и свитера до платья или костюма.

Бьюти-блогер и визажист Эмма Шен поделилась в соцсетях простым способом создать трендовый небрежный хвост буквально за две минуты.

Пошаговая инструкция:

Нанесите немного лака для волос на сухие или слегка волнистые волосы – это поможет прическе держать форму. Пальцами слегка пригладьте волосы к затылку, не пытаясь сделать их идеально гладкими. Соберите волосы в низкий или высокий хвост – в зависимости от настроения и образа. Зафиксируйте хвост невидимками с обеих сторон для дополнительного объема и устойчивости. Оберните прядью волос резинку, чтобы спрятать ее, и закрепите кончик заколкой. Аккуратно вытяните несколько тонких прядей возле лица и из хвоста, создавая мягкий волнистый эффект.

OBOZ.UA также рассказывал о самых популярных прическах сезона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.