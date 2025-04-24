Прибавляют возраст: названы две худшие прически для женщин 50+

С возрастом меняется не только стиль жизни, но и то, как следует подходить к выбору прически. То, что отлично подходило в 20 или 30 лет, может совсем не подходить после 50. Особенно это касается слишком ярких цветов или форм, которые подчеркивают не сильные, а слабые стороны внешности.

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Правильно подобранная стрижка способна освежить образ и подчеркнуть индивидуальность, тогда как неудачный выбор – наоборот, добавить несколько лишних лет. Именно поэтому выбор прически в среднем возрасте – вопрос не только моды, но и уверенности в себе.

Модель и тиктокерша Нерис, активно делящаяся советами по стилю для женщин 50+, обнародовала список причесок, которых, по ее мнению, лучше избегать. Одной из таких она назвала окраску волос в яркие цвета, в том числе розовые пряди.

По ее словам, это выглядит неестественно и создает причудливый эффект, только портящий образ. Нерис поставила под сомнение не только эстетическую часть таких решений, но и поинтересовалась, почему вообще кто-то добровольно соглашается на подобную окраску: "Люди делают это дома или уходят в салон?"

Она отметила, что процесс освещения для достижения розового цвета сложный и вредный. Особенно для темноволосых женщин, которым приходится полностью обесцвечивать пряди, чтобы добиться желаемого эффекта. Освещение серьезно нарушает структуру волос, делает его сухими, ломкими и уязвимыми к внешним воздействиям — от щипцов и фена до солнца и ветра. Если такой цвет и выглядит эффектно, то только при тщательном и дорогом уходе.

Еще одной стрижкой, которая, по словам Нерис, придает возрасту, является так называемый "перевернутый боб" - когда волосы короче сзади и длиннее спереди. Такой вариант прически был популярен в определенный период, но сейчас его считают устаревшим и неловким. Модель объяснила: "Боб – это классика, но вам не нужно, чтобы он стригся от макушки вниз". Современные стилисты также советуют избегать слишком геометрических форм, нарушающих естественные линии лица.

Эксперт отмечает, что в любом возрасте важна ежедневная забота о волосах. Какой бы ни была ваша прическа, она не будет выглядеть ухоженно без должного увлажнения, термозащиты и регулярного подравнивания кончиков. Ведь даже самая лучшая стрижка не спасет от тусклости и ломкости, если волосы постоянно пересушиваются или страдают от агрессивных процедур. Так что секрет более молодого вида - не только в форме прически, но и в том, как вы к ней относитесь.

В итоге, после 50 лет прическа должна быть не только красивой, но и комфортной, а также подчеркивать ваш стиль, а не искажать его. Сдержанные цвета, мягкие линии и здоровые волосы - вот главные союзники элегантного возраста.

OBOZ.UA ранее писал о прическе, способной омолодить свою владелицу и подтянуть черты лица.

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