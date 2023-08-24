Пора выбросить и забыть! Пять женских курток, которые больше не в моде. Фото

Универсальная верхняя одежда может выходить из моды, как и другие предметы гардероба. Перед началом холодного сезона стоит определить, от каких вещей следует избавиться.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие демисезонные куртки сдали свои позиции и стали антитрендами. От покупки облегающих фасонов нужно отказаться.

Парки

Куртка-парка была очень удобной повседневной одеждой. Многие девушки до сих пор не могут попрощаться с этим предметом гардероба. Однако сегодня можно найти не менее комфортные и стильные куртки. Возможно, через несколько лет стилисты вернут парку в моду, но это точно не произойдет осенью 2023-го.

Обжатая куртка

В погоне подчеркнуть свою женственность и тонкую талию многие девушки все еще пытаются носить неактуальные облегающие куртки. Эти изделия стилисты уже отнесли в список антитрендов. Облегающую куртку все еще можно одеть со спортивным костюмом или кроссовками, но не с платьем или джинсами.

Облегающие косухи

Укороченные и приталенные кожаные куртки, если вернутся в моду, то на очень короткий период времени. Сегодня в моде косухи "с мужского плеча" прямого кроя, без лишних металлических украшений.

Пальто дафлкот

Однобортное пальто, напоминающее куртку, многие любят носить с приходом холодов. Этот фасон очень короткий период был популярен. Фурнитура делает его очень старомодным. Сейчас существуют более современные варианты в виде утепленных пиджаков или длинных пальто прямого кроя, которым следует отдать предпочтение.

Куртка с поясом

Демисезонная куртка с поясом – любовь многих девушек, для которых настоящей болью было то, когда она вышла из моды. Несколько сезонов назад куртка на поясе пользовалась популярностью, но осенью 2023 года о ней стоит забыть.

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