Популярная стрижка может утяжелить лицо: совет стилистов

Выбрать идеальную прическу бывает сложно, ведь далеко не каждая популярная форма подходит к конкретному типу волос и овалу лица. Распространенная ошибка многих стилистов заключается в отсутствии естественного движения прядей, из-за чего волосы выглядят тяжелыми и визуально добавляют возраста.

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Известные звездные стилисты отмечают, что правильно подобранная форма способна мгновенно освежить образ, создать эффект лифтинга и подчеркнуть достоинства внешности. Ниже представлен подробный обзор стрижек, их влияние на черты лица и рекомендации по выбору идеального варианта.

Какая стрижка утяжеляет лицо

Это стрижка с прямым ровным срезом. Стилисты предупреждают, что отсутствие разницы в длине создает сплошную плотную линию, которая визуально тянет взгляд вниз. В результате черты лица могут казаться более тяжелыми или слишком угловатыми, а сами волосы теряют объем и выглядят безжизненно.

Какие стрижки выбрать вместо этого, читайте далее:

Градиентные стрижки со слоями

Многослойные стрижки создают необходимую подвижность, придают прическе динамику и текстуру.

Благодаря распределению веса волосы мягче обрамляют линию челюсти и визуально смещают акцент вверх, к глазам и скулам. Такой подход возвращает волосам объем и легкость, что делает образ значительно моложе, современнее и свежее.

Пряди вокруг лица

Пряди разной длины, расположенные непосредственно у лица, прекрасно подчеркивают скулы и придают образу мягкость.

Эта техника прекрасно сочетается с челкой-шторкой, которая привлекает внимание к глазам и скрывает мимические морщины на лбу. Такая градуировка удачно смотрится как на коротких или средних волосах (например, в варианте удлиненного боба), так и на длинных прядях, если нужно убрать эффект утяжеления.

Длинные слои по всей длине

Этот вариант является идеальным решением для тонких или редких волос, поскольку позволяет сохранить общую длину, придав прическе желаемый объем.

Длинные слои придают объем всей массе волос, визуально удлиняют профиль и делают линию подбородка более изящной. В сочетании с легкими волнами такая стрижка выглядит максимально естественно, динамично и живо.

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