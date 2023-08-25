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Полная безвкусица! Семь вещей, которые пора выбросить из гардероба после 40 лет. Фото

Яна Сончковская
Lady Oboz
3 минуты
114
Некоторые элементы гардероба прибавляют возраста

Женщина хочет в любом возрасте выглядеть эффектно. Для этого нужно следить за собой: вовремя делать уходовые процедуры, правильно подбирать стильную одежду в зависимости от типа фигуры и тенденций в моде, а также корректно комбинировать между собой элементы гардероба.

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OBOZREVATEL рассказывает о вещах, которые нельзя носить женщинам после 40-ка. Стилисты отмечают, что нет ничего хуже, чем сорокалетняя дама, которая пытается изо всех сил быть 20-летней.

  • Пайетки
Одежда с пайетками выглядит комично.

Стоит отказаться от любых пайеток на одежде: будь то блестки на сумочке или футболке. Пойетки давно являются антитрендом, вещи должны быть более сдержанными и вписываться в повседневный образ.

  • Юбки-плиссе
Плиссированные юбки выглядят старомодно

Следует выбросить из гардероба короткие плиссированные юбки и заменить их на миди. Мини-юбки из костюмной ткани напоминают школьный наряд, который выглядит комично на женщине после 40-ка. Плиссированная ткань добавляет лет, следует отдать предпочтение фасонам из гладкого материала.

  • Брюки с низкой талией
Низкая талия не подходит многим девушкам

Брюки с низкой посадкой являлись одной из самых сомнительных модных тенденций. И, честно говоря, мало кому подходили, поскольку этот фасон "обрезал" рост, прибавлял лишних сантиметров на талии и подчеркивал недостатки фигуры.

  • Спортивные майки
Спортивные майки – антитренд

За исключением занятий спорта дома или пробежки, спортивные майки не стоит носить на людях. Цветные костюмы кислотных оттенков и облегающий фасон только портит женскую фигуру, подчеркивая все недостатки и делая руки массивными.

  • Кофточки с сеткой
Одежда с сеткой выглядит противоречиво

Сетчатые или прозрачные элементы одежды следует использовать только для создания многослойности. Выбирайте наряды со вставками из сетки, так они будут выглядеть более изысканно. Полностью сетчатый верх смотрится вульгарно.

  • Одежда с логотипами
Одежда с логотипами считается моветоном

Наряды с логотипами считаются моветоном, даже если это оригинальная одежда дорогого бренда. Костюм с наклейками смотрится комично и по-детски.

  • Вульгарный наряд
Вульгарный образ не поможет выглядеть моложе

Не стоит выставлять все прелести своей фигуры на показ одновременно. Выберите один участок тела, чтобы подчеркнуть его: если демонстрируете декольте, выберите более длинную юбку.

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