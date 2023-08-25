Полная безвкусица! Семь вещей, которые пора выбросить из гардероба после 40 лет. Фото

Женщина хочет в любом возрасте выглядеть эффектно. Для этого нужно следить за собой: вовремя делать уходовые процедуры, правильно подбирать стильную одежду в зависимости от типа фигуры и тенденций в моде, а также корректно комбинировать между собой элементы гардероба.

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OBOZREVATEL рассказывает о вещах, которые нельзя носить женщинам после 40-ка. Стилисты отмечают, что нет ничего хуже, чем сорокалетняя дама, которая пытается изо всех сил быть 20-летней.

Пайетки

Стоит отказаться от любых пайеток на одежде: будь то блестки на сумочке или футболке. Пойетки давно являются антитрендом, вещи должны быть более сдержанными и вписываться в повседневный образ.

Юбки-плиссе

Следует выбросить из гардероба короткие плиссированные юбки и заменить их на миди. Мини-юбки из костюмной ткани напоминают школьный наряд, который выглядит комично на женщине после 40-ка. Плиссированная ткань добавляет лет, следует отдать предпочтение фасонам из гладкого материала.

Брюки с низкой талией

Брюки с низкой посадкой являлись одной из самых сомнительных модных тенденций. И, честно говоря, мало кому подходили, поскольку этот фасон "обрезал" рост, прибавлял лишних сантиметров на талии и подчеркивал недостатки фигуры.

Спортивные майки

За исключением занятий спорта дома или пробежки, спортивные майки не стоит носить на людях. Цветные костюмы кислотных оттенков и облегающий фасон только портит женскую фигуру, подчеркивая все недостатки и делая руки массивными.

Кофточки с сеткой

Сетчатые или прозрачные элементы одежды следует использовать только для создания многослойности. Выбирайте наряды со вставками из сетки, так они будут выглядеть более изысканно. Полностью сетчатый верх смотрится вульгарно.

Одежда с логотипами

Наряды с логотипами считаются моветоном, даже если это оригинальная одежда дорогого бренда. Костюм с наклейками смотрится комично и по-детски.

Вульгарный наряд

Не стоит выставлять все прелести своей фигуры на показ одновременно. Выберите один участок тела, чтобы подчеркнуть его: если демонстрируете декольте, выберите более длинную юбку.

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