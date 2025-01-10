Стилистка назвала джинсы, портящие фигуру

Украинская стилистка Инна Гриненко назвала джинсы, которые не стоит носить. По ее словам, некоторые фасоны могут испортить фигуру.

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Соответствующий перечень и примеры специалист в области создания стиля опубликовала на своей странице в Instagram. Она продемонстрировала модели, которые сейчас популярны и часто встречаются на улицах.

В антисписок попали пять вариантов джинсов:

Потертости ниже колена

По словам Инны Гриненко, такие модели зрительно укорачивают ноги. На фото она продемонстрировала брюки свободного кроя.

Джинсы багги

Стилистка подчеркнула, что такой вариант создает эффект кривизны ног.

Джинсы с защелками

Специалистка не рекомендует такую модель, поскольку она придает объем в зоне бедер.

Большие опущенные карманы

По словам Гриненко, такой вариант тоже следует избегать девушкам, не имеющим выпуклостей сзади, поскольку ягодицы визуально выглядят плоскими.

Укороченный клеш

Стилистка не рекомендует эту модель, поскольку она визуально приземляет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что стилистка Инна Гриненко показала штаны, которые вышли из моды и выглядят дешево.

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