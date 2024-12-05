Антитренды 2025: стилистка назвала брюки, которые вышли из моды и имеют дешевый вид

Украинская стилист Инна Гриненко назвала брюки, которые не стоит носить в 2025 году. По ее словам, они уже считаются устаревшими вариантами и выглядят дешево.

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Список фасонов и примеры она опубликовала на своей странице в Instagram. Среди них оказались модели, которые довольно часто можно встретить на улицах.

В антисписок стилиста попали восемь вариантов штанов:

Укороченные брюки в обтяжку

Брюки из тонкого денима

Брюки с широким дополнительным поясом на низкой посадке

Брюки с ненужными пуговицами

Облегающие брюки в клетку

Брюки из эко кожи на резинке

Брюки с тканевым поясом

Гиперширокие короткие брюки

В комментариях Инна ответила на вопрос, почему брюки из эко кожи попали в антитренды, объяснив, что они прибавляют лишний объем, выглядят неаккуратно и имеют малую комбинаторику. Также у нее спросили, что делать с брюками в клеточку: выбрасывать или отложить, потому что мода циклическая? Стилистка ответила, что следует выбросить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что звездная стилистка назвала джинсы, ставшие антитрендами в 2024 году.

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