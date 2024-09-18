Подойдет на каждый день: Тейлор Свифт показала самый модный цвет помады этой осени. Фото

Американская звезда Тейлор Свифт кардинально перевоплотилась и изменила цвет помады. Такое решение для нее необычно, ведь в памяти многих певица почти всегда предпочитает яркие красные и багровые оттенки. В этот раз на ее губах красовался персиковый тон.

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Более того, именно он получил статус цвета 2024 года по версии Pantone. Тейлор Свифт решила осенью догнать тренды и заменила красную помаду персиковым оттенком, который будет прекрасно подходить под ежедневные образы.

Тейлор Свифт невозможно представить без красных губ и макияжа глаз в стиле кошачьего глаза после того, как это стало коронными элементами ее стиля со времен тура Speak Now в 2011 году. Более того, артистка даже пела о своем "кошачьем глазе, который достаточно острый, чтобы убить человека", и ее "классике с красными губами, которые тебе нравятся". пишет Vogue.

Впервые новый стиль макияжа Тейлор Свифт заметили в минувшие выходные, когда певица пришла на свадьбу модели Карен Элсон. Позже она появилась на церемонии вручения премии Video Music Awards 2024 с другим цветом помады.

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