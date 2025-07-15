Мешковатые брюки вышли из моды: какие джинсы в тренде этим летом

В последние годы мы видели в трендах удобные мешковатые модели джинсов. Однако, мода снова меняется и ультра-свободный крой, который мы считали стандартным стилем джинсов еще не так давно, больше не является главным приоритетом для модников.

Видео дня

Неожиданно в моду врывается крой, который долгое время считался устаревшим, классические методы окрашивания денима и некоторые совершенно нетипичные модели. На что обратить внимание в магазинах джинсовых брендов, рассказало издание Who What Wear. Его редакторы изучили соцсети модных инфлюенсеров и определили шестерку ключевых трендов сезона. Спойлер: в тренде изысканность и сдержанность.

Джинсовые бермуды

Шорты-бермуды, возможно, сложно назвать свежим изобретением, однако этим летом они точно являются трендом. Эти удлиненные шорты выглядят сдержанно и удачно сочетаются с любым цветом денима. Комбинируйте их с балетками или туфлями на маленьком каблуке – это наиболее актуальная модная пара жаркого сезона.

Укороченные прямые джинсы

Супермодель Белла Хадид появилась на Каннском фестивале в этом году в белом образе, который включал укороченные джинсы прямого кроя. Этот силуэт моментально стал горячим трендом в дениме. Причем, как в длине 7/8, так и в версии 3/4. Он напоминает о парижском шике и делает комплимент самой красивой части ноги – щиколотке. Вдобавок прямой крой является весьма комплиментарным для фигуры и хорошо вытягивает силуэт.

Джинсы на завязке

То, что является привычным атрибутом спортивных штанов, этим летом появляется и в джинсах. И это завязка на талии. Она сочетает комфортную повседневность со строгостью силуэта брюк из денима. Идеальный выбор для тех, кто любит золотую середину. Модный лайфхак: не прячьте завязку, оставьте ее на виду – это сделает образ более интересным.

Белые джинсы свободной посадки

Есть несколько вещей, которые однозначно сигнализируют о приходе лета — это короткие рукава, открытые туфли и возрождение белого денима. Белые джинсы этим летом получают более расслабленный силуэт и свободную посадку. Сочетайте их с футболками и майками простого кроя и черными аксессуарами, чтобы быть на гребне модной волны.

Темные цвета

Обычно темные оттенки денима выходят на первый план осенью и зимой, но в этом году в моде элегантность, поэтому мы наблюдаем возвращение темного денима без цветовых переходов. Потертости и дырки оставьте в прошлом. Элегантность чистых форм и цветов – вот ориентир этого сезона.

Мини-юбки

Что касается юбок из денима, то популярная в последние годы длина макси осталась в прошлом. Лето-2025 возвращает в игру мини. Не знаете, где найти вдохновение? Обратите внимание на образы начала нулевых. Похожие модели возвращаются сейчас на наши улицы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие неочевидные цвета сделают вас стройнее в летней одежде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.