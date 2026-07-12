Почему летом седые волосы желтеют: как этого избежать

Седые волосы требуют особого ухода в любое время года, но летом они становятся ещё более уязвимыми. Высокие температуры, ультрафиолетовое излучение и контакт с соленой или хлорированной водой могут изменить их естественный серебристый оттенок.

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В результате волосы нередко приобретают нежелательный желтоватый оттенок и выглядят менее ухоженными. Специалисты kobieta.interia объяснили, почему возникает эта проблема и какие способы помогут сохранить красивый цвет седых волос.

Почему седые волосы желтеют летом

Основной причиной является отсутствие меланина – природного пигмента, который отвечает за цвет волос и частично защищает их от внешних воздействий. Из-за этого седые пряди легче впитывают загрязнения и быстрее меняют свой оттенок.

Одним из главных факторов является ультрафиолетовое излучение. Под действием солнечных лучей происходит окисление белков в структуре волос, из-за чего холодный серебристый цвет постепенно приобретает желтый оттенок.

Негативно влияют также жесткая вода, загрязненный воздух, табачный дым и косметические средства с большим количеством силиконов или тяжелых масел. Дополнительную нагрузку создают морская вода и хлор из бассейнов, которые пересушивают волосы и делают их еще более подверженными изменению цвета.

Как предотвратить появление желтизны

Одним из самых эффективных средств для нейтрализации желтого оттенка является фиолетовый шампунь. Благодаря специальным пигментам он помогает вернуть седым волосам холодный серебристый оттенок.

Однако использовать его при каждом мытье не стоит. Обычно достаточно применять такой шампунь один-два раза в неделю. После нанесения его рекомендуют оставить на волосах примерно на две-три минуты, а затем тщательно смыть и обязательно использовать увлажняющий кондиционер или маску.

Защищайте волосы от солнца

Как и кожа, волосы нуждаются в защите от ультрафиолета. Седые пряди особенно чувствительны к солнечному излучению, ведь они не содержат меланина, который частично поглощает солнечную энергию.

Во время длительного пребывания на солнце стоит носить шляпу, панаму или кепку. Дополнительную защиту обеспечат специальные спреи для волос с UV-фильтрами, которые создают защитный слой и помогают удерживать влагу.

Что делать после бассейна или моря

После купания в море или бассейне не стоит ждать, пока волосы высохнут естественным путем. Их желательно как можно быстрее промыть чистой прохладной или слегка теплой водой, чтобы смыть остатки соли, хлора и минералов.

По возвращении домой волосы рекомендуется вымыть мягким шампунем и нанести восстанавливающий кондиционер или маску. Полезной привычкой также станет смачивание волос чистой водой ещё перед купанием – так они будут впитывать меньше соли и хлора.

Домашний способ вернуть серебристый оттенок

Если под рукой нет фиолетового шампуня, можно воспользоваться проверенным домашним методом – ополаскиванием с добавлением генцианового фиолетового. Для этого достаточно растворить 2–3 капли 1% раствора генциана в двух литрах теплой воды.

После обычного мытья волос их ополаскивают готовым раствором примерно одну минуту. Важно не превышать рекомендуемое количество средства, ведь слишком концентрированный раствор может придать волосам фиолетовый оттенок. После процедуры желательно нанести несмываемый кондиционер или сыворотку, чтобы избежать пересушивания волос.

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