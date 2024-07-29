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Меган Маркл сменила прическу и поразила новым образом: жену принца Гарри не узнать. Фото до и после

Карина Вишнякова
Lady Oboz
1 минута
8,5 т.
Меган Маркл сменила прическу и поразила новым образом: жену принца Гарри не узнать. Фото до и после

Меган Маркл был замечена с новой прической на деловом саммите в компании известной визажистки Бобби Браун. Герцогиня Саcсекская позировала в стильном образе рядом со звездной подругой.

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Имея невероятный вид в своем фирменном нейтральном цвете мать двоих детей предстала перед камерой в костюме от бренда St. Agni. Жена принца Гарри дополнила образ золотыми украшениями Cartier. Но изюминкой лука стала новая прическа герцогини, пишет HELLO.

Меган Маркл сменила прическу и поразила новым образом: жену принца Гарри не узнать. Фото до и после
Меган Маркл сменила прическу и поразила новым образом: жену принца Гарри не узнать. Фото до и после

Меган известна своими каштановыми локонами, которые она носит либо распущенными и слегка завитыми, либо в прилизанном пучке. Однако на этой фотографии ее волосы имеют небольшой пробор спереди и акцентные пряди у лица.

Меган Маркл сменила прическу и поразила новым образом: жену принца Гарри не узнать. Фото до и после
Меган Маркл сменила прическу и поразила новым образом: жену принца Гарри не узнать. Фото до и после

Некоторые поклонники королевской особы не сразу узнали Меган. Пользователи зашли на страницу Бобби Браун, чтобы спросить, действительно ли это Маркл. Один подписчик написал: "Это Меган Маркл в светлом костюме?" Другой добавил: "Мне было интересно то же самое".

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