Меган Маркл сменила прическу и поразила новым образом: жену принца Гарри не узнать. Фото до и после

Меган Маркл был замечена с новой прической на деловом саммите в компании известной визажистки Бобби Браун. Герцогиня Саcсекская позировала в стильном образе рядом со звездной подругой.

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Имея невероятный вид в своем фирменном нейтральном цвете мать двоих детей предстала перед камерой в костюме от бренда St. Agni. Жена принца Гарри дополнила образ золотыми украшениями Cartier. Но изюминкой лука стала новая прическа герцогини, пишет HELLO.

Меган известна своими каштановыми локонами, которые она носит либо распущенными и слегка завитыми, либо в прилизанном пучке. Однако на этой фотографии ее волосы имеют небольшой пробор спереди и акцентные пряди у лица.

Некоторые поклонники королевской особы не сразу узнали Меган. Пользователи зашли на страницу Бобби Браун, чтобы спросить, действительно ли это Маркл. Один подписчик написал: "Это Меган Маркл в светлом костюме?" Другой добавил: "Мне было интересно то же самое".

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