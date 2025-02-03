Перья, бриллианты и 'голое' платье: самые смелые образы 'Грэмми 2025'. Фото

В ночь со 2 на 3 февраля в Лос-Анджелесе отгремела церемония награждения самой престижной музыкальной премии "Грэмми 2025". На торжественном мероприятии появилось большое количество мировых звезд, которые уверенно позировали перед камерами во впечатляющих аутфитах.

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Некоторые селебрити предстали перед публикой в сдержанных и элегантных образах, однако традиционно нашлись и те, кто не побоялся экспериментировать со своим внешним видом, и посетил событие в смелых луках. Так, например, Сабрина Карпентер выбрала невероятный аутфит с перьями и драгоценными камнями, а Бейонсе показалась в "голом платье".

Леди Гага

38-летняя певица и актриса вышла на красную дорожку в готическом образе от Samuel Lewis. Леди Гага нарядилась в черное платье с кожаным корсетным верхом и объемной юбкой. Знаменитость дополнила образ массивным золотым ожерельем. Интересной деталью лука артистки стал ее макияж и прическа. Она осветила брови, поэтому они были почти незаметны на лице, и сделала смелую прическу с короткой челкой.

Сабрина Карпентер

Молодая исполнительница позировала на камеру в элегантном атласном платье нежно-голубого цвета с открытой спиной, которую создал Джаред Элнер. Акцентным элементом наряда Сабрины Карпентер стали перья на длинной юбке, а также цепочка с большим количеством бриллиантов весом 19 карат.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт предстала перед фотографами в смелом мини-платье красного цвета, созданном Vivienne Westwood. Мерцающий наряд звезды подчеркнул ее фигуру и длинные ноги. Она дополнила аутфит босоножками на каблуке, а акцентным элементом макияжа стала красная помада.

Билли Айлиш

Для появления на церемонии вручения "Грэмми 2025" певица выбрала стильный образ от Prada. Она скомбинировала темные брюки и кофточку с контрастной белой рубашкой. Из аксессуаров Билли Айлиш предпочла черную панамку и солнцезащитные очки.

Бейонсе

Обладательница престижной награды в номинации "Лучший альбом" появилась на мероприятии в "голом платье". Бейонсе предпочла приталенный наряд с открытым декольте, что дополнила длинными перчатками.

Charli XCX

Эффектный аутфит выбрала для себя молодая артистка Charli XCX. Звезда вышла на красную дорожку в сером платье с корсетом и длинным шлейфом. Аутфит певица дополнила высокими сапогами на каблуке.

Чаппелл Роан

Обладательница золотого граммофона в категории "Лучший новый артист" не боялась экспериментировать со своим внешним видом. Чаппелл Роан не только выбрала смелое яркое платье с объемной юбкой, но и сделала макияж, что кардинально отличался от других звезд. Она предпочла цветные декоративные средства и сделала очень светлый тон лица.

Майли Сайрус

32-летняя исполнительница появилась на красной дорожке в образе, что подчеркнул ее подтянутую фигуру. Майли Сайрус предпочла черное кожаное платье с открытым верхом от бренда Saint Laurent.

Cardi B

Американская репер вышла на публику в обжатом мерцающем платье черно-золотого цвета с открытым декольте. Интересным элементом лука стала юбка со шлейфом, украшенная перьями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что платье Бейонсе на "Грэмми 2025" подвело певицу в самый ответственный момент.

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