Парикмахеры назвали 10 причесок с хвостом, которые подойдут всем женщинам. Фото

Прически с хвостом – это классика, которая всегда остается в моде. Они удобны, элегантны и подходят для любого случая от обычного рабочего дня в офисе до празднования важного события. Впрочем, часто красавицы сталкиваются с проблемой – хвост показывает те участки головы, которые хочется скрыть.

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Поэтому парикмахеры поделились с Real Simple лучшими вариантами таких причесок, которые подойдут всем женщинам, независимо от формы лица и типа волос. Самым оптимальным вариантом будет лошадиный хвост, ведь он идеально впишется под любое событие, но кроме него существует множество других видов.

1. Взъерошенный хвост из пузырей

Эту прическу можно считать одной из самых легких для реализации, ведь она не нуждается в особых умениях. Она требует лишь иметь несколько силиконовых резинок, которые нужно расставить на одинаковом расстоянии вдоль хвоста.

"Потом растяните волосы в стороны, начиная с первой секции между резинками, чтобы создать объем, и работайте с каждой секцией, пока не создадите "пузырь", – объясняет звездный парикмахер Майкл Дуэньяс.

2. Хвост с косой рыбий хвост

Для этой прически достаточно собрать волосы в хвост и затем их заплести в рыбий хвостик: разделить волосы на две прядки и, опрокидывая маленькие пряди с одной стороны на другую, соединить их методом создания косы.

3. Высокий хвост

Создавая высокую прическу с хвостом, парикмахер Дуэньяс советует смотреть в потолок. Сам хвост нужно разместить в верхней части макушки и сделать его очень гладким и тугим. Это должно избавить от так называемой мешковатости на затылке.

4. Объемный хвост

"Создайте объемный хвост, используя расческу со шпильковым хвостиком или щетку, чтобы начесать макушку волос, прибавив им высоты и объема. Соберите волосы в хвост на желаемой высоте и закрепите их заколкой для драматического образа", – советует парикмахер Сасси.

5. Объемный низкий хвост

Для него нужно собрать мокрые волосы очень туго, чтобы получить объемный низкий хвост и не трогать их пока не высыхнут, советует Дуэньяс.

6. Идеально зачесанный хвост с пробором посередине

"С помощью расчески пригладьте его обратно, плотно зафиксировав резинкой для волос", – утверждает Медчилл.

7. Текстурированный высокий хвост с завитками

Дуэньяс советует делать этот хвост на мокрые волосы. Это позволит лучше нанести средства для укладки и легче добиться желаемого результата. После формовки и высушивания прически можно придать ей легкости с помощью созданных плойкой волн.

8. Скрученный хвост

Для этой прически нужно собрать волосы на затылке в хвост и разделить их на две части. Далее нужно плотно между собой закрутить эти прялки и закрепить резинкой.

9. Низкий гладкий хвост

"Сделайте волосы очень прямыми. Используйте выпрямитель, чтобы стиснуть весь объем", – советует Дуэньяс.

10. Беспорядочный хвост

Для него достаточно свободно собрать волосы на затылке или на макушке, и позволить некоторым прядям спадать на лицо. Это создаст непринужденную и легкую прическу.

Ранее OBOZ.UA писал, что в моду возвращается тренд причесок 90-х. Его в последнее время стали чаще делать знаменитости.

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